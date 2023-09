Cinthia Fernández fue letal con Pamela Sosa por un llamativo detalle en la marcha por Silvina Luna

Al aire en Bien de Mañana (El Trece), Cinthia Fernández, que estuvo en la despedida de Silvina Luna en el Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita, se mostró indigna con Pamela Sosa.

Embed

"Me pareció desubicada la postura de Pamela Sosa. Llegó toda montada. Ella podría haber ido con otra actitud. Fue toda montada, haciendo un circo... todo el tiempo queriendo estar al lado del hermano de Silvina cuando, en parte, fue cómplice del padecimiento de muchas chicas", afirmó.

"¿Le pidió disculpas? Le pidió disculpas. Hoy es víctima porque tiene ese veneno encima. No le deseo lo que le está pasando, pero ella fue cómplice mucho tiempo", remarcó.

Cinthia Fernández recordó que la ex vedette comenzó a salir con el cirujano cuando ya se conocían denuncias en contra de él. "Empezó a salir con Aníbal Lotocki después que él provocara la muerte de una chica de 21 años, en Misiones. Sabía con quién estaba", concluyó.

Polémica definición de la mujer de Aníbal Lotocki sobre la marcha por Silvina Luna: "Un asco"

El miércoles por la tarde tuvo lugar una movilización de la gente en la casa de Aníbal Lotocki convocada desde las redes tras la muerte de Silvina Luna a los 43 años ocurrida el 31 de agosto.

María José Favarón, mujer de Aníbal Lotocki, habló con TN tras la marcha frente a su casa en la noche mientras salió de la vivienda para quitar los carteles que había dejado la gente en las rejas de la imponente casa.

Cuando la periodista le pidió unas palabras por el último adiós a la modelo y actriz y le comentó que era un día de “profundo dolor para todos”, Favarón respondió: “Para mí también. No crean que no para nosotros”.

Y sobre la marcha en la puerta de su casa, sentenció: “Esto es una barbaridad lo que hicieron. Esto no es una marcha de justicia, esto es un escrache total a la vista de todos. Es un asco lo que hicieron”.

"Esto no es respeto, es escrache y esto no está bien", remarcó la pareja de Lotocki, quien en medio de la entrevista fue sorprendida por una mujer que cuestionó a Lotocki.

“¿Usted supo siempre del lado de quién estaba, del marido que tenía? Lo que estaba haciendo...”, a lo que María José respondió: “Hace 15 años”. Y la invitó a debatirlo con un café de por medio, a lo que la mujer respondió tajante: "No gracias, con asesinos no hablo".

En cuanto a la manifestación, Favarón volvió a insistir: “Esto es un escrache, claramente. Pamela (Sosa) lo vendió en las redes como ‘vayan a destruir la casa del doctor’, así lo puso en el Instagram. Se pasaron todos los límites".

"Yo entiendo que quieren justicia, pero hay lugares a donde ir a reclamar a la Justicia y no me digan que la Justicia no sirve, porque sí sirve, y sirve a favor de ellas eh”, cerró la pareja de Aníbal Lotocki.