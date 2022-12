Cinthia Fernández lanzó una dura acusación contra Nicolás Occhiato

Embed

"Yo me estaba pelando con Flor... Nico me agarró detrás de cámara y me dijo: 'vení, que lo arreglamos entre nosotros dos'", detalló Fernández, ante la sorpresa de las angelitas.

Al finalizar, la bailarina arrojó una frase lapidaria sobre el actual conductor de Telefe. "Era una época en la cual Nico estaba medio boludo", sentenció.

Cinthia Fernández, indignada con el fútbol piquetero en la 9 de Julio: "Vergüenza, parásitos"

El jueves, en la 9 de julio, se dio una nueva jornada de movilizaciones piqueteras que tuvo como centro de protesta la principal avenida porteña, que incluyó un partido de fútbol simbólico de los manifestantes en medio de la calle.

En este sentido, quien volvió a manifestarse en contra de estos cortes en la vía pública fue Cinthia Fernández, quien tardó muchas horas en llegar a su trabajo.

"Ahora... Cambio de ánimos. A lo Cami Homs le dedico esto a los piqueteros que están jugando al fútbol en la 9 de Julio. 3:20 salí de mi casa, a las 18 llegué a trabajar. Vergüenza parásitos nuestros", indicó indignada en sus historias de Instagram, haciendo el gesto de fuck you desde su auto.

Luego, la panelista compartió una canción de cancha que los piqueteros enviaron a los medios, al ritmo del hit "Muchachos..." de la hinchada argentina en el Mundial Qatar.

"Les pido que escuchen lo que mandan de la agrupación piquetera a los grupos de prensa. Por qué no usan el tiempo al pedo que tienen mientras nosotros los mantenemos para armar CV, para trabajar... Trabajo no da alergia", cerró Cinthia Fernández muy molesta.