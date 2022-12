Cinthia Fernández mostró en primer plano una tremenda foto de su cuerpo y no le dio vergüenza: "De cerca más impactante"

“Mis canas y yo escuchando las puteadas de mi amigo peluquero”, comentó Cinthia en sus historias de Instagram y luego mostró más de cerca los crecimientos que tiene.

Además, reveló cuál fue la respuesta de su estilista al ver cómo tiene el cabello actualmente. “Noooo. Me desmayo, vení ya”, expresó el amigo y peluquero de Fernández.

Cinthia Fernández

Cinthia Fernández reveló por qué Matías Defederico no sube fotos con una de sus hijas

Luego de contar cómo hizo para ahorrar en el regalo que le pidió su hija de más de 120 mil pesos, Cinthia Fernández volvió a arremeter desde las redes sociales contra su ex marido y padre de sus tres hijas, Matías Defederico.

Ante algunas consultas de sus seguidores de Instagram, la panelista del programa Momento D, El Trece, reveló la razón por la que el ex futbolista sube fotos con Charis y Bella, y no con Francesca.

"¿Por qué se ve siempre al papá de tus hijas con las gemelas nomás?", le preguntaron a Cinthia Fernández. A lo que ella contestó contundente: "Fran elige no ir porque pasó una situación que no estuvo nada buena. Ella es libre de elegir, al igual que sus hermanas, dónde se siente cómoda o no".

Además, otra pregunta fue "¿Por qué odias tanto a la China?", a lo que la panelista comentó sincera sobre lo que piensa de la China Suárez y sus acciones.

"¿Odiar? Es un montón. Para odiar hay que querer y ni la conozco. Solo no me gustan las mujeres así. Con reiteradas conductas de (emoji de cag...) en familias y otras mujeres", remarcó.