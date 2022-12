Cinthia Fernández reveló por qué Matías Defederico no sube fotos con una de sus hijas

cinthia fernandez matias defederico.jpg

"¿Por qué se ve siempre al papá de tus hijas con las gemelas nomás?", le preguntaron a Cinthia Fernández. A lo que ella contestó contundente: "Fran elige no ir porque pasó una situación que no estuvo nada buena. Ella es libre de elegir, al igual que sus hermanas, dónde se siente cómoda o no".

Además, otra pregunta fue "¿Por qué odias tanto a la China?", a lo que la panelista comentó sincera sobre lo que piensa de la China Suárez y sus acciones.

"¿Odiar? Es un montón. Para odiar hay que querer y ni la conozco. Solo no me gustan las mujeres así. Con reiteradas conductas de (emoji de cag...) en familias y otras mujeres", remarcó.

Cinthia Fernández cuestionó a las maestras de sus hijas: "Nos odian"

Cinthia Fernández, panelista del ciclo Momento D, El Trece, se quejó por la cantidad de pruebas y trabajos prácticos -todos juntos- que le dieron a sus tres hijas y apuntó contra las maestras.

La mamá de Charis, Bella y Francesca grabó sobre la mesa todo el material que tenían que estudiar sus hijas y apuntó desde sus historias de Instagram contra las profesoras.

Cinthia indicó que tuvo que faltar al trabajo para poder ayudar a sus hijas y apuntó: "Piedad. Laburamos todo el día".

