Cinthia Fernández contó cómo hizo para ahorrar en el regalo que le pidió su hija de más de 120 mil pesos

Cinthia reveló que lo consiguió mucho más barato trayéndolo desde el exterior con una empresa amiga y, a modo de canje, comentó en sus redes sociales cómo es el servicio.

“Fran me pidió este camioncito y sale un huevo y medio acá, y afuera estaba recontra regalado. Yo pedí un camioncito y me llegó un tanque. No sabía que era tan grande”, dijo ante las sorpresas de las dimensiones del juguete.

La morocha grabó a la niña jugando con el camión de helados, sorprendida descubriendo cada detalle que trae el juguete.

Embed

Cinthia Fernández cuestionó a las maestras de sus hijas: "Nos odian"

Después de dar su categórica opinión del caso del policía de civil que baleó a un delincuente que intentó robarle en Ingeniero Budge, Cinthia Fernández vuelve a estar en el centro de otra polémica.

La panelista del ciclo Momento D, El Trece, se quejó por la cantidad de pruebas y trabajos prácticos -todos juntos- que le dieron a sus tres hijas y apuntó contra las maestras.

La mamá de Charis, Bella y Francesca grabó sobre la mesa todo el material que tenían que estudiar sus hijas y apuntó desde sus historias de Instagram contra las profesoras.

Cinthia indicó que tuvo que faltar al trabajo para poder ayudar a sus hijas y apuntó: "Piedad. Laburamos todo el día".

"Hoy falté al trabajo porque las llenaron de pruebas y trabajos prácticos, de todas las materias, a las tres juntas... Piedad, señoritas. Laburamos todo el día y yo no hablo inglés", lanzó polémica la panelista.