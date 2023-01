Cinthia Fernández, muy dura con Maxi López: "Mientras estaba con Wanda Nara, le daba a..."

“Todos le caímos a Wanda Nara cuando se fue con Icardi, pero hay que ver qué hizo Maxi. Él estaba con la niñera mientras Wanda les daba la teta a sus hijos”, dijo la panelista.

"No nos olvidemos de lo que fue Maxi López”, añadió, y cerró “no fue para nada prolijo, como típico jugador de fútbol”, haciendo clara referencia también a su ex y padre de sus hijas, Matías Defederico.

Embed

La fuerte frase de Cinthia Fernández sobre los rugbiers y la pena de muerte

A tres años del crimen de Fernando Báez Sosa -el joven de 18 años asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell-, este miércoles se realiza la última jornada del juicio contra los ocho rugbiers acusados de matarlo.

En Nosotros a la mañana (El Trece) hablaron sobre este caso, que conmueve a la opinión pública, a la espera de una resolución.

En el medio del debate en el piso, la panelista discutió con sus compañeros de panel por la severidad de las penas que podrían aplicarse a los rugbiers, que podrían llegar a pasar cerca de veinte años en la cárcel.

Embed

"Hay factores que vuelven los casos emblemáticos, pero todos los días hay madres que pierden hijos por gente que sale a matar”, postuló Paula Trapani. “Pero si vos tenés por lo menos una sentencia ejemplar….”, acotó Mariel di Lenarda.

“No, ejemplar, no. Se necesita una sentencia justa. Basta con las sentencias ejemplares porque si no se vuelve a colgar a la gente en la plaza”, sostuvo, tajante, Fernández.

Al finalizar, la bailarina expresó que ella desearía en la Argentina hubiese pena de muerte. "Bueno, lo justo en este caso sería ejemplar. Y ojalá que se pasen toda la vida ahí adentro. Y ojalá…. Desearía tanto la pena de muerte….”, cerró.