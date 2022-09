Cinthia Fernández disparó contra Tamara Báez, novia de L-Gante: "Me salió a bardear"

A través de sus historias de Instagram, la panelista recordó su experiencia grabando con Elian Valenzuela. Una pregunta de un seguidor le dio lugar para detallar su visión sobre la pareja que duró más de seis años.

"¿Qué pensás de L-Gante y Tamara? ¿Del lado de quién estás?", le consultaron a Cinthia sus seguidores. "Que cuando grabé con él, fue muy respetuoso, pero ella me salió a bardear rápido sin conocerme", comentó en primer lugar Fernández en su perfil.

Además, la modelo señaló: "Igualmente, como me gusta a mí, me acerqué como mujer y le expliqué. Le llevé tranquilidad, que nada más lejos de mí, que no pasaba, ni pasó, ni pasaría nada. Y que era un video para redes, actuado".

Por otro lado, L-Gante fue relacionado amorosamente con Wanda Nara, aunque ambos descartaron por completo dicha versión.

Cinthia Fernández

El mensaje de Jimena Barón sobre las madres solteras que hizo llorar a Cinthia Fernández

Si hay algo que está claro, es que tanto Cinthia Fernández como Jimena Barón son dos grandes luchadoras de la vida, que a pesar de no tener una buena relación con los padres de sus respectivos hijos -Matías Defederico y Daniel Osvaldo- salen a trabajar las 24 horas para que nada les falte ni a Charis, Bella y Francesca Defederico, como a Morrison Osvaldo.

Es así en que en las últimas horas la intérprete de La Cobra dejó una desgarradora reflexión sobre el tema desde sus historias virtuales. "No puedo pensar cuán respetadas y admiradas deberían ser todas las mamás que se quedan como un roble siendo mamás, desprendiéndose sin dudar, sin siquiera pensar, en el dolor, en la traición, en la soledad, en la humillación, en el abandono, en hasta ser mujeres para antes que todo seguir siendo mamás", fueron las primeras palabras de Barón.

"Las admiro y abrazo hasta la Luna, sobre todo a las que les costó y les sigue costando tanto... Y dejan todo abajo de la alfombra hasta que ellos se duerman para poder llorar un rato, dormir un poco y seguir al día siguiente. Hay recompensa allá arriba y también acá abajo, cuando ellos crecen y se vuelven incondicionales, porque ellos saben, ellos saben más que nadie", cerró su catártico posteo Jimena desde su cuenta de Instagram.

Al ver tremenda y emocionante historia con la que se sintió identificada, Cinthia Fernández no dudó un segundo en compartirla y responderle, sorora, a Jimena Barón "Ok... Me hiciste llorar, pero gracias por la basura que se me metió para lagrimear...".