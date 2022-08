Cinthia Fernández reveló quién pagó la internación de su hija en Punta Cana

Y explicó: “Hay una cosa que quiero charlar y no quiero que se confunda. Les voy a decir, sinceramente, esto yo lo pagué. Siento hacer esto porque en gran parte salvó la vida de mi nena”.

Embed

“Lo que me pasó a mí es que tenía una extraña obsesión antes del viaje con el seguro médico y resulta que mi mejor amiga había viajado a Estados Unidos y los contrató a ellos y me dijo ‘contratalos que son re copados’”, reveló sobre la cobertura médica que contrató para el viaje con sus hijas.

“Los contraté, feliz de pagarlo y me chupa un huevo haberlo pagado. Quiero hacerles la publicidad como un gesto mío porque lo que le taladraron la cabeza al centro médico Punta Cana, cuya atención fue paupérrima”, añadió.

Y cerró indignada con los médicos de la clínica donde atendieron a Francesca: “Le colocaron mal una vía, la venita de mi hija no la aceptó, claramente la rechazó, fue una hinchazón, el medicamento no pasaba, por eso mi hija no mejoraba, se olvidaron el antibiótico, hicieron todo mal. Lo que hicieron con mi hija fue una negligencia médica: le levantaron un sumario, se van a ocupar legalmente por lo que pasó”.

Cinthia Fernández

Cinthia Fernández incendió las redes con su microbikini desde Punta Cana

En microbikini, y desde un ángulo súper jugado, Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores y mostró su escultural figura, fruto del estricto entrenamiento que comparte en sus redes sociales.

Muy contenta y agradecida, luego de que su hija menor haya sido de alta, Cinthia logró relajarse un poco y descansar de la vorágine. En el posteo, se la ve lucir un diminuto traje de baño en tonos dorados, que según adelantó formará parte de la cápsula que presentará próximamente.

Además de las imágenes desde las playas caribeñas, Cinthia compartió también en su cuenta de Instagram el avance de su pequeña, en un video donde se la ve a Francesca Defederico metiéndose a la pileta por primera vez. Se trata de la piscina que tienen en la habitación, la cual utilizan solo ellas.