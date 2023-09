Cinthia Fernández se cansó de que la critiquen por sus viajes al exterior y reaccionó de la peor manera

“¿Vivís llorando que no llegás a fin de mes y te vas de vacaciones en septiembre y no justamente a Necochea o a Mar Azul?”, la criticó frontal un usuario en la red social Twitter por su elección de Buzios como destino vacacional.

Cinthia Fernández responde crítica por vacaciones en el exterior - TW.jpg

Es así que sin dudar ni un instante, Cinthia salió a responderle con los tapones de punta y fue letal. “Porque laburo y gasto la plata en lo que quiero. Pedir la cuota alimentaria, que es de mis hijas, no es llorar, es un derecho. Pelot...” escribió furiosa, refiriéndose al constante reclamo a Matías Defederico por sus obligaciones como padre de sus hijas.

Cinthi Fernández con sus hijas en Buzios.jpg

En tanto agregó, no menos furiosa: “Justamente yo mantengo mi casa entera y como me va bien, ahorré para las vacaciones que puedo tomarme gracias a mi esfuerzo y arreglos comerciales con mis redes. ¿Algo más querés saber, infradotado?”.

Cinthia Fernández de vacaciones en Brasil con sus hijas.jpg

Cinthia Fernández aclaró los rumores sobre irse del país: "Tengo mis negocios..."

Este martes circularon distintas versiones que señalaban la posibilidad de que Cinthia Fernández se fuera del país en caso de que el programa conducido por Fabián Doman, Bien de Mañana (El Trece), sea levantado del aire.

Lo cierto es que, al parecer, el magazine no mantuvo el rating esperado y por esa razón las autoridades del canal estarían analizando reemplazarlo por el programa de Carmen Barbieri que actualmente conduce en la señal de cable Ciudad Magazine y así competir con A la Barbarossa (Telefe).

Sin embargo, más allá de la situación del programa, y cansada de los rumores, la panelista decidió expresarse a través de sus redes sociales y aclaró los planes que tiene en cuanto a sus viajes. "Me voy el finde nada más. A un casamiento y a hacer algunas cosas de mis marcas", sostuvo en respuesta a una nota publicada por este medio.

A su vez, Primicias Ya la contactó acerca del tema y Cinthia desmintió el hecho de irse a vivir al país vecino. "A Uruguay no me voy. No sé de donde sacan esa pelotudez, no me voy a vivir. Tengo mi vida y mis negocios acá, no inventen", aseguró.