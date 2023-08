La osada foto de Cinthia Fernández en medio de su operación

"Hoy estuve bien cag..., pero salió todo bien, salvo que... deslizá", escribió en el epígrafe de la publicación que contenía tres fotos. En la última imagen, Cinthia mostró una parte íntima de su cuerpo.

"¡Gracias por su cariño! Y para los que se lamentan que no me haya pasado nada o que no piché la pata, también un besito en la (última foto)", agregó la influencer.

CINTHIA FERNANDEZ 1.jpg

CINTHIA FERNANDEZ 2.jpg

CINTHIA FERNANDEZ 3.jpg

El destino jamás imaginado que Cinthia Fernández le dio a la carta documento de la China Suárez

La China Suárez publicó hace unas semanas un video en las redes sociales que generó mucha polémica donde se muestra en un motorhome a pura risa junto a dos compañeras de trabajo y esto motivó una feroz crítica pública de Cinthia Fernández.

"Qué mala que es La China en joder con una canción con el motorhome. Destruiste una familia, vos y el tipo, y encima te reís. Esta flaca es de terror", fue la contundente opinión de la panelista en la red social del pajarito.

Ante este mensaje, la China accionó rápidamente al ver este tema replicado en redes y los medios y dio instrucciones a su abogado, Lautaro Rodríguez, quien le envió una carta documento a Cinthia Fernández.

cinthia fernandez china suarez tuit.jpg

En la misiva se la intimó a la panelista para que en el término de 48 horas ratifique o rectifique los términos calumniosos emitidos en la cuenta de la red social Twitter el 4 de julio.

"Solicitando además se abstengan de emitir opinión sobre la persona de mi mandante que no tenga que ver con su profesión y mucho menor en lo atinente a su vida personal, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes", finaliza la carta documento.

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, un seguidor le consultó a Cinthia qué hizo con esa carta documento que le había enviado la China, y fue durísima con su respuesta.

Ante esta pregunta, Fernández respondió de manera categórica: con un sticker de un inodoro, dejando en claro que mucha importancia no le dio a la intimación de la actriz y cantante.

¡Qué picante!