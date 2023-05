Cinthia Fernández se cansó y sorprendió con sus declaraciones sobre la inseguridad que se vive en Argentina

"Decime quién fue el imbe..., porque no tiene otro adjetivo, que puso ese centro de recuperación, de los irrecuperables delincuentes. No me importa la vida que llevaron, porque hay gente que vive una vida muy fea y no elige robar. Esta gente no tiene recuperación", sumó la ex de Matías Defederico.

"No me interesa, hay leyes que tienen que ser más duras, porque no pasa nada. Encima tienen el privilegio de salir, y cuando están adentro los tenemos que mantener. Es una vergüenza", sumó sin dudarlo.

"Claro... tiro en la cabeza y chau, dejame de joder", sentenció Cinthia, y sus compañeros en el piso la trataron de frenar. . Rápidamente, todos en el piso comenzaron a decir que no, y el Pollo Álvarez afirmó que "no son todos iguales", pero Cinthia sentenció: "Si chicos, basta... esta gente laburó toda la vida. No tienen recuperación".

Cinthia Fernández durísima con Mauro Icardi por sus historias contra Wanda Nara: "Violento, nabo y perejil"

El miércoles, a través de una serie de historias de Instagram donde respondió varias preguntas de sus seguidores, Mauro Icardi rompió el silencio y reveló cómo está su relación con Wanda Nara y si está separado o no.

Lo cierto es que el jueves, en el piso de Nosotros a la mañana, El Trece, estaba como invitada Cande Lecce, la supuesta amante del futbolista, y ahí Cinthia Fernández fue durísima con él por lo que contó en las redes sobre la madre de sus hijas, Isabella y Francesca.

"Un violento, violencia económica yv también verbal. Es un nabo este pibe...", dijo la panelista mientras el Pollo Álvarez repasaba en la pantalla las historias del delantero del Galatasaray vía Instagram donde afirmaba que no le había querido pagar los pasajes a Wanda para que viaje a Turquía.

Y agregó reconociéndole una virtud a Mauro: “Te juro que es lo único bueno que le encuentro, que se hizo cargo de chicos que no eran de él y que se hizo cargo y ensambló una familia para la edad que tenía”.

“Así como lo mato, que me parece un nabo y un perejil, es lo único bueno que tiene, que se hace cargo de dos nenas y es difícil”, finalizó Cinthia Fernández.