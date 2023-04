Cinthia Fernández vivió otro momento dramático con una de sus hijas y tuvo que llevarla de urgencia a la guardia

Así, tras el llamativo silencio, la mediática volvió a la carga desde sus Instagram Stories y reveló el motivo por el que estuvo desconectada durante algún tiempo. ¿Qué pasó? Tuvo que atender un accidente doméstico de Francesca, la menor de las tres hijas que tuvo con el exfutbolista Matías Defederico, por lo que tuvo que salir corriendo a la guardia médica.

Cinthia Fernández historia - Un susto.jpg

Así lo reveló la propia Cinthia Fernández desde sus redes con una foto junto a la nena y otra de una radiografía de una de sus manos, explicando: "Anduve desaparecida porque cierta persona me hizo pegar un susto!. Pero está todo bien".

Luego, ante las insistentes preguntas virtuales sobre el tema, Cinthia detalló: “Para los que me preguntan, a Fran no le pasó nada. Cayó, se chocó un dedo en handball. Tiene el dedo gordo, el del fuck you, y re morado. Y me cagué toda. Dije: ‘Se fracturó, fisuró’. Plaquita, nada… Es fuerte la petisa”, llevando tranquilidad a todos.

En tanto, ante tanta mala suerte en las últimas semanas, a Cinthia Fernández también le consultaron si no siente que le hayan hecho un gualicho. Y su respuesta fue contundente apuntando, aunque sin nombrarla, a su ex suegra, Analía Defederico: "Obvio la vieja macumbera. Ya le va a dar el patatús, ya verán. Siéntate en la vereda y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Pd: apurate Diosito".

Cinthia Fernández denuncia gualicho de su ex suegra.jpeg

La angustiante confesión de Cinthia Fernández al no poder llegar a fin de mes: "Tenía $2500 y..."

Claro que en sus confesiones virtuales, Cinthia Fernández también recordó sus épocas complicadas en materia económica. Fue a través de la interacción que suele mantener con sus seguidores a través de las preguntas de sus Instagram Stories.

Cuando alguien quiso saber si en algún momento sintió que no llegaba a fin de mes con la plata, Fernández comenzó recordando: “Sí, un día tenía 2500 pesos en la cuenta y no tenía más leche, ni me pagaban en el trabajo y me había quedado sin nada en la heladera”.

Y siguió: “Me acuerdo de que lo estiré lo más que pude, hasta que mi cuerpo no dio más: me largué a llorar enfrente de mi pareja y con mucha vergüenza le confesé lo que me pasaba y él me ayudó y me hizo prometerle que nunca más le iba a ocultar que me faltaba para comer”, refiriéndose a Martín Baclini.

Cinthia Fernández historia 1.jpeg

En tanto, volvió sobre el tema en una segunda Storie al revelar: "Con mi mamá lo mismo. Debía colegio y no tenía trabajo ni plata y mi mamá me dio los ahorros que tenía para su casita y con mucha vergüenza lo agarré. Me aterraba que me las saquen del colegio".

"Obvio todo después lo devolví tanto a mi pareja como a mi mamá. Pero es una sensación de mierda que te ahoga. Sufrí mucho y por eso hoy valoro todo tanto", aclaró inmediatamente la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece).

En tanto cerró disparando una vez más contra su ex y padre de sus tres hijas, Matías Defederico: “Por eso la bronca con el progenitor por tantos momentos de mierda, durante y luego de la relación. Jamás lo voy a perdonar. Haber pasado hambre y miedo a que se queden sin educación, además de toda la violencia, jamás será perdonado”.