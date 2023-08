Cinthia Fernández vs. Graciela Alfano: quién ganó la pulseada para acompañar a Fabián Doman en su nuevo programa

1.jpg

Es por eso que tras plantar el último tramo de Nosotros a la mañana y anunciarle a la producción que volvería a ocupar su lugar con la llegada de Fabián Doman en ese horario, comenzó a barajarse la posibilidad de que su archienemiga Graciela Alfano se sume al nuevo ciclo de El Trece.

Como era de esperar, Cinthia Fernández puso el grito en el cielo y dejó en claro a los productores que si llegaba Alfano, ella renunciaba definitivamente.

En tanto, Laura Ubfal reveló este jueves desde Intrusos (América TV) que finalmente Cinthia Fernández ganó la pulseada y se aseguró su lugar en el panel del nuevo magazine dado que Graciela Alfano no arregló incorporarse a Bien de mañana, así se llamará el programa desde el 14 de agosto, por cuestiones de dinero.

En tanto, otra de las novedades que detalló la periodista en el programa de Flor de la V, es que luego de la tensa pelea de Fabián Doman con Ana Rosenfeld que los mantuvo alejados durante muchos meses, finalmente se amigaron y hasta el conductor le propuso a la mediática abogada sumarse al ciclo dos veces por semana.

Cinthia Fernández aclaró cuál será su futuro laboral tras la tensa relación con el Negro Oro

El viernes pasado en el ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, se vio un terrible escándalo al aire cuando Cinthia Fernández discutió fuerte con Andrés Nara, intervino en ese momento Oscar González Oro y la panelista se terminó retirando del estudio.

"Hice una pregunta periodística y puedo preguntar las veces que se me cante", lanzó la panelista después de la discusión al aire con el padre de Wanda y Zaira.

Al escuchar esto, el Negro Oro se metió: "No, no es así, las reglas de juego no son así". "¿No son así?", retrucó Fernández. Y el conductor contestó categórico: "No", y le pidió a Andrés que continúe su relato. Al instante, ella se paró y se retiró del estudio.

Lo cierto es que ante la versión de que habría renunciado al programa tras este tenso momento al aire que le llegaron a Maite Peñoñori, Cinthia Fernández aclaró su futuro laboral en un mensaje que le envío a Pampito en Intrusos, América Tv.

"Sería espectacular adelantar los dos viajes que tengo próximamente por contrato. La penalización está alta, viste, así que voy a tener que ser profesional y quedarme hasta copar la parada del nuevo conductor, qué vamos a hacer", explicó la panelista, dejando en claro que "aguantará" hasta la llegada del nuevo conductor. "No se va, lo va a esperar a Doman", sentenció entonces Pampito.