El duro descargo de Cinthia Fernández tras ausentarse de Nosotros a la Mañana

Por su parte, Cinthia también realizó un descargo en sus historias de Instagram y expresó: "Estoy haciéndome estudios por un inconveniente de salud que espero no sea nada, y además tuve trámites y exámenes toda la mañana. Una hermosa pero lamentable casualidad, porque tampoco quería ir al programa, aunque me hubiese gustado que no sea por algo de salud".

"Obvio que no quería ir, pero a pesar de lo que pasó, soy muy profesional y jamás falto sin permiso, sin motivo y sin presentar certificado. Simplemente me estoy ocupando de mí", concluyó.

A su vez, mostró las imágenes de los documentos que dejan constancia de su turno médico y confesó: "Entre que me colapsaron de mensajes porque no hice el sorteo, y que me preguntan porque no fui al programa de hoy, quiero arrojar el celular al inodoro".

Ángel de Brito defendió a Cinthia Fernández tras su fuerte cruce con Oscar González Oro

Luego del tenso cruce de Cinthia Fernández con Oscar Negro González Oro en el vivo de Nosotros a la Mañana (El Trece), su ex compañero y conductor, Ángel de Brito mostró su apoyo hacia la panelista en redes sociales y recordó sus días como angelita en LAM (América).

"Te banco @cinthifernandez! Jamás en tres años de #LAM fue despeñada o desobediente, ni desubicada", escribió Ángel en un primer tweet al que inmediatamente Cinthia respondió: "Cómo te extraño. Si hay alguien que me enseñó fuiste vos. Si hay alguien que me dejó ser libre siempre, fuiste vos".

"Justamente lo que más aprendí es rítmica, repregunta, lograr un título del invitado o punto generador. Evidentemente me mal acostumbraste. Seguimos en la prehistoria", completó tirando un palito para su actual programa.

En ese sentido, ante las declaraciones de Cinthia, Ángel dejó en claro que LAM tiene sus puertas abiertas para ella y expresó: "¿Cuándo crecerán esas tres pibitas para que vuelvas a tu silla?"

"Jajajajajajajajajaj te amamos tío! Ya pronto no le vamos a dar mas bola, le vamos a usar toda la ropa, nos va a pegar la adolescencia y te largamos a la vieja. Firman #trilliterremoto", cerró la panelista.