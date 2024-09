Cinthia Fernández y Roberto Castillo contaron todo sobre su casamiento

Además, confesó: “Lo habíamos hablado pero muy arriba y yo asumí el riesgo de preguntárselo. Yo la veo desde siempre que es una mujer para construir”.

Por su parte, Cinthia recordó aquella noche y aseguró: “El y me pidió ir a caminar un rato solos y me pareció coherente, hace siete días que estábamos con las chicas. La verdad es que no la vi venir porque al principio él me disimuló que la sorpresa era una cena en la playa”.

En cuanto a los planes para la celebración ambos coincidieron en que nunca se casaron por iglesia y que actualmente tienen el deseo de hacerlo. “Para mí vamos a hacer dos festejos. Lo que queremos es algo íntimo y después fieston", declaró la mediática.

Hace aproximadamente tres meses Cinthia Fernández blanqueó su romance con el abogado Roberto Castillo y más enamorados que nunca, este viernes confirmaron que se van a casar.

Actualmente ambos están de viaje en las paradisíacas playas de México, y fue ahí donde el abogado preparó una romántica cena al atardecer y le hizo una propuesta que derritió la redes.

"Si quiero. Te amo en esta y mil vidas, amor de mi vida", escribió Cinthia en cuenta de Instagram al compartir el video del gran momento.

En el video, ambos estaban vestidos de blanco a la luz de las velas se quedaron completamente abrazados para celebrar el importante paso que acaban de dar en su relación.

"Te mereces que te quieran fuerte Cintia", "Felicidades a los dos", "Que lindo verlos tan felices", "Todos los mejores deseos para los dos y sus pequeñas niñas", "Viva el amor", fueron las reacciones que recibió el posteo.