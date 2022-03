Claudio Belocopitt conmovido por la muerte de Gerardo Rozín: "Ese amigo que estaba"

Embed

Luego Claudio Belocopitt, empresario y presidente de la productora Corner Contenidos, encargada del ciclo Es por ahí, habló de cómo era trabajar con Gerardo Rozín, con quien formó una amistad: "Ser buena gente es el legado que deja. Gerardo era un tipo que tenía una sensibilidad extraordinaria para cualquier tema (se quiebra)".

"Podía hablar con él de cualquier tema, era ese amigo que te hacía la segunda y estaba. Todos lo vamos a extrañar un montón. Su banda de amigos sabe lo que va a significar la falta de él", remarcó Claudio.

Y añadió: "Siempre decíamos que teníamos muchas cosas por hacer. Estuvimos cerca de hacer una película, él se imaginaba historias de cine o series, era un gran escritor".

"Él estaba tranquilo, y me lo dijo, porque intentó hacer las cosas bien. Duró lo que duró, que fue corto, pero estuvo bueno. Es un tipo de medios y esto por más de que sea difícil forma parte de lo que hubiese gustado que hagamos", cerró entre lágrimas el empresario.

Embed

El dolor de la familia Montaner por la muerte de Gerardo Rozín

Marlene Montaner, esposa de Ricardo Montaner, dialogó el lunes con el programa Es por ahí y reflejó el dolor de toda la familia por la muerte del productor, conductor y periodista Gerardo Rozín.

"Me cuesta trabajo no llorar, voy a tratar. Le decíamos el Tío Rozín. Yo le decía Rozín y me decía: qué te haces la productora", explicó la mujer del artista.

"Yo conocí a Gerardo siendo primero mi amigo y después trabajé con él", agregó. "Cuando yo me muera vas a poner en la serie todo lo que no pusiste en la serie y yo sugerí", le decía Rozín a Marlene.