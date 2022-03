Marlene Montaner conmovida por la muerte de Gerardo Rozín: "Le decíamos el Tío Rozín"

Embed

Luego salió al aire vía telefónica, Marlene Montaner, esposa de Ricardo Montaner, quien se mostró conmovida por la muerte del periodista, quien era muy amigo de toda la familia Montaner.

"Me cuesta trabajo no llorar, voy a tratar. Le decíamos el Tío Rozín. Yo le decía Rozín y me decía: qué te haces la productora", explicó la mujer del artista.

"Yo conocí a Gerardo siendo primero mi amigo y después trabajé con él", agregó. "Cuando yo me muera vas a poner en la serie todo lo que no pusiste en la serie y yo sugerí", le decía Rozín a Marlene.

Emotiva despedida de Ricardo Montaner a su amigo Gerardo Rozín

El cantante Ricardo Montaner le dedicó sentidas palabras al periodista, productor y conductor Gerardo Rozín, quien falleció el viernes a los 51 años producto de una dura enfermedad y que en los últimos días su cuadro se había agravado demasiado.

"Me pueden dar el pésame, que lo voy a aceptar por derecho ganado. He sido amigo de un hombre increíble los últimos 17 años", comenzó su mensaje en las redes Ricardo Montaner.

Y siguió: "El mejor entrevistador que tuve algún día y uno de los dedos de la mano que cuenta a los pocos amigos de verdad que tengo".

"Al final tuvo razón, se iba a ir pronto, tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedico y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar", recordó el artista.

"También agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos ,su familia,el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza", profundizó el cantante.

"El Tío Rozín, el de La Peña se fue y nos dejó solos. Tengo guardada la última entrevista que me hizo en ION y que por ahora solo yo conservo… Le hablé de Dios porque era mi deber y aunque no me creía me supo escuchar con emoción y respeto a mi fe,a la fe que el decía no tener", expresó conmovido.

Y cerró: "De todos modos estoy seguro que Dios en su infinita misericordia ya lo recibió allá arriba en la cima del cielo, donde deben llegar a descansar las buenas personas como “el tío ROZIN”…".