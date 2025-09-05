Ángel de Brito se encontró con una importante figura en sus vacaciones europeas y mostró a qué recital fueron

Embed

Acto seguido le consultó a dónde estaba yendo, y el recital de ABBA fue la respuesta de la cantante, quien -entonando uno de los tantísimos hits- confesó saber la letra de todas las canciones de la icónica banda sueca que irrumpió en los '70 en la escena musical de todo el mundo.

Claro que luego De Brito sumó algunas postales que se tomaron juntos antes y después del recital al que terminaron yendo juntos. Desde el Covent Garden, el tradicional barrio de la ciudad de Londres en la parte oriental de la ciudad de Westminster, pasando por las calles de la Avenida Central con sus tradicionales arreglos florales tan típicas de allí, y hasta posaron delante de uno de los letreros de la presentación de ABBA, del que el periodista ya prometió contar todo lo que vivió durante la histórica presentación musical.

"No puedo creer que vi a los ABBA en vivo en un escenario. El show es monstruosamente maravilloso. Ya les contaré detalles", le contó a sus seguidores a través de su canal de difusión de Instagram, al tiempo que sobre su encuentro con Lucía Galán hizo saber que la pasaron "fantástico".

Ángel de Brito y Lucía Galán en Londres

Así fue el cálido ida y vuelta entre Marixa Balli y Ángel de Brito tras su despedida de LAM

Después de que Marixa Balli anunciara junto a Ángel de Brito su salida de LAM (América TV) a mediados de agosto pasado, ambos protagonizaron un emotivo intercambio de mensajes y elogios en las redes sociales.

La noticia, que el conductor dio a conocer durante el programa del viernes 15 de agosto por la noche, sorprendió a todos. De hecho, seguro que las “angelitas” todavía deben estar procesando la decisión y asimilando que, a partir del lunes, ya no verán a Cachaca en los sillones del ciclo. Pero todo tiene un final, y así hay que entenderlo.

Un día después, los encargados de comunicar la decisión dejaron en claro su complicidad a través de sus respectivas redes sociales. Allí, el conductor compartió una publicación en Instagram que ella republicó en sus historias, acompañada de un amoroso mensaje hacia él.

Ángel de Brito se despide de Marixa Balli

"Mi cachaquita querida, nos llevamos noches inolvidables en #LAM y miles de recuerdos, cenas, cumples, eventos, enigmáticos, secretos, silencios, miradas, risas y abrazos. Te quiero diosa tropical, hasta la próxima", escribió el periodista en su cuenta personal, en colaboración con la panelista y amiga.

En tanto, Balli replicó en las historias, demostrando el cariño que siente por el periodista: "Ángel querido, me despido con gratitud y admiración. Fue una oportunidad increíble. Gran maestro. Sos único en lo que haces y te mereces todo lo mejor".

Buenos compañeros dentro y fuera de cámara, todo indica que seguirán compartiendo momentos también fuera del ámbito laboral.