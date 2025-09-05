Wanda Nara confesó la arriesgada estrategia que repitió Mauro Icardi de Maxi López tras su separación

Ahí explicó que en las sesiones se dio cuenta de que sus dos ex maridos recurrieron a la misma estrategia para evitar la ruptura sentimental y que Mauro repitió lo que le había dicho Maxi en su momento.

"Estoy hablando un montón de Maxi (López) y me va a poner un bozal legal(se ríe) pero tengo buena onda. El día que lo dejo, él me dijo: 'busquemos la nena'", comentó.

Sobre Mauro Icardi explicó que le sucedió algo similar: "El día que llamo al 911, todo lo que pasa con el turco, con Mauro vamos a decirlo, me decía: 'busquemos el varón'".

"Y me pasó que la última vez que hablé con Elian (L-Gante) me decía: 'quiero casarme con vos'", aseguró Wanda. "¡Qué fuerte!", reaccionó Nazarena Vélez al volver al piso tras ver el video, quien estuvo a cargo de la conducción del programa ante las vacaciones de Ángel de Brito por Europa.

Elba Marcovecchio desnudó la arriesgada jugada de Wanda Nara para desestabilizar a la China Suárez y Mauro Icardi

En el programa DDM (América Tv), la abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, lanzó una fuerte acusación contra Wanda Nara en medio de los rumores que la mediática estaría detrás de un grupo de trolls que buscaría atacar virtualmente al futbolista y su novia, la China Suárez .

Según la letrada, Wanda Nara habría contratado a un ejército de trolls para atacar a su cliente y su pareja, quienes están felices con su vida conjunta en Turquía.

"Mauro Icardi sabe que mágicamente aparecen comentarios contra él y contra La China. Sospechan que vienen del lado de Wanda", comentó el panelista Guido Záffora. "Ella tiene los recursos económicos para hacerlo", advirtió la conductora Mariana Fabbiani.

"Es un tema gravísimo", exclamó Elba Marcovecchio. "Te pongo un ejemplo. Apenas apareció Eugenia con un hermoso vestido de una marca de ropa nacional.... aparecen de la nada a atacar a esa marca de ropa", sumó la abogada de Icardi.

La abogada del delantero del Galatasaray señaló que lo trolls -que responderían a las órdenes de Wanda- tendrían como objetivo perjudicar seriamente a la China Suárez. "Intentan que nadie se acerque a Eugenia, que ninguna marca trabaje con Eugenia Esto es algo organizado", sentenció la abogada.

Un troll en redes sociales es un usuario que publica comentarios provocadores, ofensivos o incendiarios con la intención deliberada de molestar, desestabilizar una discusión, o generar reacciones emocionales negativas en otros usuarios. Suelen hacerlo de forma anónima y buscan desviar la conversación hacia temas banales, causar polémica o simplemente crear caos.