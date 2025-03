Claudio ganó el primer Golden Ticket de Gran Hermano 2024: así fue su reingreso

Luego, el presentador les comunicó a Alan Simone, Brian Alberto, Emma Vich y a Catalina Gorostidi que bajaban de placa. Minutos después, salió de placa Luca Figurelli, el exparticipante de esta edición que había reingresado al reality y al poco tiempo lo expulsaron por dar información del afuera.

Antes de las 22.30, Del Moro reveló que Claudio 'Papucho' Di Lorenzo regresaba al reality. El terraplanista tuvo que abandonar la casa el mes pasado por una apendicitis.

Embed

El participante, oriundo del barrio porteño de Flores, sorprendió a los jugadores tanto originales como "nuevos" al reaparecer por la puerta grande del reality.

Embed

La angustia de Chiara por Ulises y la sentencia más letal de Lucía Patrone en Gran Hermano 2024

Lucía Patrone y Chiara Mancuso mantuvieron una charla íntima donde el foco fue Ulises Apóstolo luego de que la morocha confesó que le molesta la distancia de él en los últimos días en la casa de Gran Hermano 2024.

Mientras se maquillaban en el espejo de la cocina, Chiara descargó su angustia por la distancia que tiene con quien considera su mejor amigo dentro de la casa y se mostró un tanto decepcionada.

"Explicame qué es lo de Ulises", le preguntó sin vueltas Luchi. A lo que la morocha le confesó: "Lo corté menos diez, ¿te diste cuenta o no? No le doy ni cabida. Que se quede con su amigo(Tato) el falluto, que así va a quedar. Pero a él le gusta que lo rodeen todos los nuevos y toda la pelotu...".

Embed

"Loco, está loco", opinó sin filtros Lucía Patrone sobre el cordobés. A lo que Chiara Mancuso siguió: "Lo que pasa es que a él no le gusta hablar ni resolver. Él finge demencia y yo no puedo ser así. Yo necesito resolver todo, hablar".

"Está todo muy raro. Igual, le estás dando mucha bola a algo que no te tendría que importar", sostuvo Luchi. "Y sí, es mi mejor amigo cómo no me va a importar", le dejó en claro Chiara sobre Ulises.

A lo que Patrone le dio su sentencia del tema: "Y bueno, tu mejor amigo está haciendo cosas que no tiene que hacer. Las puede estar haciendo por estrategia igual porque no es ningún bolu..".