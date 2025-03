Chiara y Tato de Gran Hermano 2024 saldaron cuentas en una discusión sin filtro: "El juego..."

Chiara y Tato pasaron al frente y la morocha expresó: “Me agarró tristeza, decepción y enojo. Tardé un par de días en hablar con vos y creo que ahora está todo aclarado".

"Me decepcioné porque te quiero un montón. Entendí e interpreté que te cuesta confiar en mí porque soy amiga de Ulises. Pero con la charla me quedé muy tranquila porque me dijiste que no es que no confiabas en mí, sino que estamos desarrollando ese vínculo y que la confianza total la tenés con Luciana (Martínez) y Luz (Tito)”, siguió Chiara.

Acto seguido, Tato le respondió: “En Luz y Luci confío porque estuvieron conmigo desde el día uno. Contigo he tenido desencuentros y momentos más distantes".

Más adelante, el charrúa argumentó con ejemplos por qué no logra confiar en ella: "Una mañana te levantaste recaliente con Ulises, dijiste cosas que luego no se reflejaron en la realidad, o el cruce con Devi que después es aparentemente un show y no parece real”. "Nunca dije que no era real. Todo lo que digo de Ulises se lo digo a él antes que a todo el mundo", sostuvo la jugadora.

"Mi vida nunca fue tan lineal o mi juego acá mismo que creo que se copia de mi vida. Tuve que trascender y no fue fácil. Con mi grupo tuve que pasar momentos difíciles y por eso no es lineal mi juego como capaz el tuyo, que con tu grupo tenés una zona de confort", reflexionó Chiara.

Después, ambos señalaron que difieren en cómo entienden las relaciones. “Yo busco paz y tranquilidad en mis relaciones, eso tengo con Luz y Luci", afirmó Santiago.

Por último, Mancuso remarcó: “El juego en algún momento nos va a cruzar pero no porque yo estoy del lado de Ulises. Yo acá hago mi juego, soy Chiara. No ‘la amiga de Ulises o de Santiago’”.

La angustia de Chiara por Ulises y la sentencia más letal de Lucía Patrone en Gran Hermano 2024

Lucía Patrone y Chiara Mancuso mantuvieron una charla íntima donde el foco fue Ulises Apóstolo luego de que la morocha confesó que le molesta la distancia de él en los últimos días en la casa de Gran Hermano 2024.

Mientras se maquillaban en el espejo de la cocina, Chiara descargó su angustia por la distancia que tiene con quien considera su mejor amigo dentro de la casa y se mostró un tanto decepcionada.

"Explicame qué es lo de Ulises", le preguntó sin vueltas Luchi. A lo que la morocha le confesó: "Lo corté menos diez, ¿te diste cuenta o no? No le doy ni cabida. Que se quede con su amigo(Tato) el falluto, que así va a quedar. Pero a él le gusta que lo rodeen todos los nuevos y toda la pelotu...".

"Loco, está loco", opinó sin filtros Lucía Patrone sobre el cordobés. A lo que Chiara Mancuso siguió: "Lo que pasa es que a él no le gusta hablar ni resolver. Él finge demencia y yo no puedo ser así. Yo necesito resolver todo, hablar".

"Está todo muy raro. Igual, le estás dando mucha bola a algo que no te tendría que importar", sostuvo Luchi. "Y sí, es mi mejor amigo cómo no me va a importar", le dejó en claro Chiara sobre Ulises.

A lo que Patrone le dio su sentencia del tema: "Y bueno, tu mejor amigo está haciendo cosas que no tiene que hacer. Las puede estar haciendo por estrategia igual porque no es ningún bolu..".