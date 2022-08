Claudio María Domínguez se refirió a su picante encuentro cara a cara con Jorge Rial

Embed

Luego dio detalles del encuentro, que justo se dio en un momento muy especial para el conductor, que hace poco desembarcó en la pantalla de C5N. “Él me miró y yo le dije lo primero que sentí: le deseo toda la salud del mundo a tu hija, toda la felicidad y que salga divina”, dijo Claudio María Domínguez, y Jorge Rial le respondió: “Tenés razón, los hijos están antes que todo’”.

El escándalo comenzó cuando Jorge Rial trató de estafador a Domínguez en Intrusos, hace seis años . “Este tipo es peligroso, juega con la fe y la salud, a los que pasaron por sus manos comuníquense con nosotros”, había dicho, muy polémico, en aquel momento.

¿Qué pasó entre Jorge Rial y Claudio María Domínguez?

En el año 2014, Claudio María Domínguez había regresado a los medios luego de estar completamente desaparecido. En esa ocasión, lanzó fuerte dichos contra Rial y Ventura.

“Si Ventura y Rial hablan mal de vos, algo muy bueno puedo estar haciendo en la vida. Dos años después, ¿en qué se convirtió la vida de Ventura? ¿En qué se convirtió la vida de Rial? ¿En qué se convirtió mi vida? Si hay gente que trabaja para el bien, le va bien en la vida. Si hay gente que trabaja, para la oscuridad, no le va bien en la vida”, sostuvo el gurú espiritual.

image.png

El periodista se tomó su tiempo para responderle a Domínguez, a quien calificó como "un hombre nefasto". “Yo tengo dos hijas maravillosas que están conmigo, no están en una secta. Estoy en un programa exitoso, me va muy bien en la vida. Tengo buenos amigos, estoy en los medios hace mucho tiempo. Si el karma es eso, a mí me va muy bien”, expresó.

Por último, Rial sentenció: “Yo me pregunto: ¿a vos cómo te va, Claudio? Porque no estás en los medios, los medios te erradicaron por mentiroso, por vender humo, por engañar a la gente”.