Jorge Rial volvió a arremeter contra la familia Maradona y fue por Dalma

"Hice la pregunta que había que hacer, nada más, laburo de esto hace 40 años. Tengo una profesión y no puedo decir lo mismo de vos, Dalma. Por lo menos, tené un poquito de respeto...", comenzó diciendo en su programa de Radio 10.

Pero la cosa no terminó ahí: “Se acabó esa protección de 'soy la hija de Diego', basta... ", dijo Rial y completó, picante : "Para mí ya no corre más eso, me cansé de que uno se tenga que bancar siempre esa cosita, esa ironía... Mal manejada, porque para ser irónico hay que ser inteligente".

El tremendo posteo de Dalma Maradona contra Verónica Ojeda, que luego borró

La calma dura poco en el clan Maradona. Luego de la llegada de su segunda hija, Azul Caldarelli , Dalma Maradona se volvió enfrentar a Verónica Ojeda por lo que, al parecer, fue un mal entendido, pero la hija del Diez no se guardó nada y salió a aclarar los tantos.

En el marco de la polémica por la falta de respuesta al saludo de Dieguito Fernando Maradona a su sobrinita recién nacida, Dalma salió al cruce de Verónica Ojeda a través de su cuenta de Instagram, pero luego se arrepintió y borró los chat.

"Acá las pruebas y se termina la historia para mí", arrancó la publicación que tenía de fondo la conversación entre Dalma y la mamá de Dieguito Fernando, y que Estefi Berardi publicó en sus redes sociales.

En la captura se puede ver como Verónica Ojeda felicita a Dalma por el nacimiento de Azul "¡Felicitaciones! ¡Bienvenida Azul! Disfruten este momento maravilloso y único. Besos". "Gracias Vero. ¡Estoy bastante dolorida pero feliz!".

Luego, se ve que Verónica le envía un audio de Dieguito Fernando felicitándola: "Cuando se despierte Dieguito le manda un saludito a su sobrina". Ante la falta de respuesta a ese mensaje, se desató la polémica y Dalma aclaró: "¡Acá justo es cuando me hacen una transfusión de sangre y no tengo más el celular encima!".