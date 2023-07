Claudio Paul Caniggia regresó a la Argentina y habló acerca de su situación judicial

"¿En relación al proceso judicial con Mariana?", continuó el periodista y Caniggia sentenció: "Hablaré cuando sea necesario. No me hagas más preguntas porque no te las voy a contestar".

Frente a su firme postura, el periodista de A la Tarde le consultó si se sentía incómodo con la situación judicial y el ex futbolista remarcó: "No es necesario que conteste ahora, será necesario en el momento que lo sea".

De todas formas, fue contundente cuando el movilero recordó los dichos de Mariana Nannis sobre que irse del país era "un acto de rebeldía". "No es ningún acto de rebeldía, no", negó.

"¿Se va a hacer justicia?", deslizó Matías y el exfutbolista aseguró: "No tengas ninguna duda".

Luego de sus declaraciones, algo que llamó la atención en la nota para el programa de Karina Mazzocco, fueron las intervenciones de la actual pareja de Claudio, Sofía Bonelli. En cuanto el periodista se refirió al tema de ser abuelo, ya que Alex fue papá de Venezia en los últimos días, ella exclamó: "¡Felices! ¡Súper!"

"¡Super felices! ¡Aguante!", repitió la joven entre risas y finalmente El Pájaro se negó a responder si tendría un encuentro con su hijo.

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis están en medio de una guerra judicial. La mediática denunció a su ex en la Justicia por abuso sexual y violencia de género.

Este viernes, el ex jugador rompió el silencio de Intrusos (América TV) luego de haberse presentado en tribunales para someterse a una pericia psicológica, que solicitó la jueza Fabiana Palmaghini.

"Confío en la Justicia, por eso vine", afirmó El Pájaro Caniggia luego de realizar dicho examen. El papá de Alex, Alex y Charlotte dejó en claro que es inocente. "Fue todo muy injusto y hay cosas que siempre hacen mal", remarcó.

Por otro lado, el ex jugador se refirió al vínculo con sus hijos, que se vio afectada por la causa que inició Mariana Nannis. "La relación está mejor. Los tres saben quién soy yo y cómo me he comportado", advirtió.

Por último, Caniggia expresó su enfado por los ataques que recibió su pareja, Sofía Bonelli."Me dolió bastante. Ella está fuerte. Está bien", sentenció.