Coco Sily disparó con todo contra Migue Granados: el picante motivo

"Es una cuestión de ámbitos, cuando la gente te va a ver al teatro ya tiene pactado con vos una especie de código que saben el humor que vos haces. Y están hasta pagando una entrada", comenzó el humorista.

"Conozco standaperos que hacen humor negro recontra fuerte y lo hacen en una sala de teatro y la gente que va al teatro sabe. Lo del streaming y lo que hacemos televisión abierta sabemos hasta dónde podemos ir. Antes era de una manera, ahora es de otro", argumentó.

"Los humoristas, sobre todo varones, nos estamos recontra híper cuidando porque cambió mucho eso", reconoció el conductor.

Y analizó: "El streaming es un lugar como que no se ha definido todavía cuál es el límite y creo que lo están buscando. Son más chicos y tendrían que bajar un poco y pedir perdón. Cuando hay que bajar, hay que bajar y pedir disculpas".

"Pidió muy bien disculpas porque es un sol de persona y pibe (por Toto Kirzner). Él lo hizo (pedir perdón), después está en Pepe si le gusta o no le gusta o Miguel que es la cabeza (de Olga)", comentó Coco Sily.

Y analizó sobre lo que se dice en el streaming: "Ellos también están en la búsqueda de encontrar algún límite, se deben sentir forzados a creer que la gente los mira porque son zarpados, y son mucho más que eso".

"Cuando yo empecé a hacer radio y decía una mala palabra al principio a la gente no le gustaba", reconoció el actor.

"Me preocupa que en el estreaming los chicos se sientan forzados a que si no son zarpados no la pegan. Si no digo una barbaridad quedo como afuera", apuntó Coco.

En esa línea, continuó: "Yo he visto en Luzu o en Olga, que son tan masivos, notas de artistas que no van a ningún lado. Detesto que los artistas hagan eso porque después para mangar... Ahora si no vas a lo de Granados es como que estás afuera del universo y no es verdad”.

"Entonces a veces lo miro a ver qué dice ese tipo. Es más abierto que en el teatro, el que me viene a ver a mí sabe lo que yo hago, esa es la diferencia", finalizó el humorista y conductor.

El mea culpa de Migue Granados tras la bronca de Pepe Cibrián con Olga por haber sido ridiculizado

Esta semana, un momento desafortunado se vivió al aire en Mi primo es así, el ciclo de Olga que integran Toto Kirzner, Evelyn Botto, Martín Rechimuzzi y Noelia Custodio.

En ese programa banalizaron una entrevista que Pepe Cibrián le dio a Susana Giménez hace algunos años, en la cual hablaba de la adopción.

Tras escuchar las declaraciones del hijo de Adrián Suar y Araceli González, el director musical se pronunció indignado: “Esto no es libertad, esto es meterse en una vida, afectar a una vida, personal, mía, sin control, meterse en mi casa y en mi intimidad. Se ríen de una forma espantosa".

En una nota con Intrusos, América Tv, Migue Granados hizo mea culpa sobre lo que sucedió al aire en su streaming, Olga: "Me quería morir cuando lo vi. Ellos se estaban riendo de un archivo viejo. El problema fue que cuando contó esa historia, banalizó lo del principio, que era la historia de una piba que vivía en la calle".

"Me dio mucha pena porque el loco me sigue, lo sigo. Ha venido a mi programa. Yo estaba en el auto, esperando a alguien, y no estaba viendo Intrusos. No sabía lo que había pasado", agregó.

Por último, Migue se refirió a los dichos de Pepe Cibrián en Intrusos. "Cuando lo vi, me quería morir Quedó banalizado el tema por reírse de una frase. Y me quiero matar por eso porque no me gusta", sentenció.