El mea culpa de Migue Granados tras la bronca de Pepe Cibrián con Olga por haber sido ridiculizado

Tras escuchar las declaraciones del hijo de Adrián Suar y Araceli González, el director musical se pronunció indignado: “Esto no es libertad, esto es meterse en una vida, afectar a una vida, personal, mía, sin control, meterse en mi casa y en mi intimidad. Se ríen de una forma espantosa".

En una nota con Intrusos (América TV), Migue Granados hizo mea culpa sobre lo que sucedió al aire en su streaming, Olga: "Me quería morir cuando lo vi. Ellos se estaban riendo de un archivo viejo. El problema fue que cuando contó esa historia, banalizó lo del principio, que era la historia de una piba que vivía en la calle".

"Me dio mucha pena porque el loco me sigue, lo sigo. Ha venido a mi programa. Yo estaba en el auto, esperando a alguien, y no estaba viendo Intrusos. No sabía lo que había pasado", agregó.

Por último, Migue se refirió a los dichos de Pepe Cibrian en Intrusos. "Cuando lo vi, me quería morir Quedó banalizado el tema por reirse de una frase. Y me quiero matar por eso porque no me gusta", sentenció.

Pepe Cibrián enojadísimo con Olga: burlas, juicio y escándalo

Pepe Cibrián habló con el ciclo Intrusos, América TV, y se mostró enojadísimo con Olga y en particular con Tomás Kirzner, luego de escuchar que se ríen de un comentario que hizo hace años a Susana Giménez y que es un tema muy sensible.

Por este motivo, el director teatral aclaró que irá a la Justicia contra el canal de streaming y hasta en un momento de la entrevista se quebró de la angustia.

"Es un tema muy grave y serio. Esto no es libertad, es meterse en mi vida personal e intimidad sin ningún derecho ni control. Yo he sido un hombre que he peleado por Justicia, esto es muy serio", precisó Pepe Cibrián.

"Estos señores, especialmente este chico Tomás (Kirzner) empiezan a reírse de esto, de una lucha mía de años para poder defender una ley igualitaria por la cual soy ciudadano ilustre para que se pudieran adoptar chicos", continuó muy enojado.

Y remarcó: "Estos se matan de risa y emiten burlándose de mí un comentario que hice a Susana Giménez. Yo no lo dije de esa manera. Porque es verdad que una chica de cinco años me aclaró que sí tuvo que prostituir para poder evitar el hambre. Y ustedes se ríen de una manera espantosa de esto".

"Esto es una cosa inhumana y el streaming es responsable de esto. ¿A dónde mier.. va a parar la sociedad? ¿A qué punto cagar.. de risa de una niña de 5 años que se tuvo que prostituir para poder comer? Ustedes son unos maleducados y se matan de risa, no puedo calmarme. Están ofendiendo a los niños que se mueren de hambre", siguió su descargo Pepe.

"Es una vergüenza, perdón que me ponga así. Hasta el día que me muera voy a seguir hablando. Si avalamos todo eso el mundo se va la mie.. Diciéndolo es una forma de avalarlo. ¿Cómo vas a decir que esto es una broma? Voy a hacer juicio y lo que gane se lo daré a La casa del teatro", dejó en claro el artista entre lágrimas.

"Yo sé quién soy. Me ofende y me da asco lo que hicieron los de Olga", finalizó Pepe Cibrián contundente.