Qué dijo Karina Mazzocco tras las amenazas de muerte que alarmaron a su familia

En sus últimas palabras, la conductora dio los motivos por los que no continuó hablando del tema al día siguiente del suceso, cuando la policía se hizo presente en la puerta del canal.

“Quiero agradecerles a los programas que quisieron sacarme al aire, les agradezco su interés, pero las personas que me asesoran me han pedido puntualmente que no me refiera a las amenazas. Por eso no amplié ningún tipo de información al respecto. Gracias por el interés”, destacó la conductora, sin dar más detalles de lo sucedido tras las intimidaciones posteriores a la nota con Gonzalo Nannis.

“Las personas que me asesoran me han pedido puntualmente que no me refiera a las amenazas”, dijo Mazzocco, dando las razones por las que no continúa hablando del tema, que sigue su curso bajo investigación.

Qué mensajes recibió Karina Mazzocco

Karina Mazzocco fue víctima de graves amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp luego del móvil realizado a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis y tío de Axel Caniggia. Según se pudo reconstruir, la mención durante la entrevista habría generado el malestar de la persona que envió los mensajes intimidatorios.

Las amenazas llegaron, en primer lugar, al canal de comunicación que utiliza A la Tarde (América TV) para que el público comparta historias de vida, una sección que el programa viene desarrollando desde hace varios meses. Allí, el mensaje fue directo y alarmante: “Karina, te voy a matar. Ya sé donde vive tu hijo, donde se mudó”.

Minutos después, el mismo remitente profundizó el tenor violento del mensaje: “ Dejá de meterlo a Axel Caniggia. Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza ”. El texto estaba acompañado por la imagen de un arma, lo que encendió aún más las alertas y generó una fuerte preocupación en el entorno de la conductora.

Al referirse públicamente a lo ocurrido, Mazzocco explicó el contexto en el que se había dado la mención y se mostró consternada por la gravedad de la situación: “No se mencionó a la persona de manera descalificatoria. Fue en el contexto de una historia, yo no dije que era un delincuente, no lo amenacé de muerte ni nada. ¿Les parece que puede ser posible?”.

Finalmente, confirmó que ya se activaron los pasos legales correspondientes y que el caso se encuentra bajo investigación: “Ya fue hecha la denuncia. Hay gente que está investigando. Pero esto es un desastre”, concluyó.