Chano Charpentier desembarcó en TikTok: "Voy a contar la historia de..."

De qué causa fue sobreseído Chano Charpentier

En diciembre de 2024, Chano Charpentier fue sobreseído en la causa judicial que le había iniciado su expareja, Militta Bora, por una denuncia de abuso sexual presentada en 2018. La resolución fue dictada por la Cámara del Crimen, que revocó el procesamiento que pesaba sobre el músico, quien había sido imputado sin prisión preventiva.

La relación entre ambos artistas había durado apenas dos meses en 2016 y terminó en medio de un fuerte conflicto mediático. Dos años más tarde, Bora realizó primero una denuncia civil en la Oficina de Violencia Doméstica y luego avanzó con una presentación penal junto a sus abogados, lo que derivó en la investigación judicial.

Al aire de TN, el periodista Rodrigo Alegre recordó que Charpentier había sido procesado con un embargo de 700 mil pesos, medida que fue apelada por su defensa. Finalmente, la Cámara resolvió el sobreseimiento por mayoría de votos.

Según explicó Alegre: "Los jueces consideraron que con los elementos reunidos no se logró acreditar el abuso sexual denunciado". Además, contó que "los informes del cuerpo interdisciplinario forense indicaron que, al momento en que habrían ocurrido los hechos, el músico se encontraba bajo los efectos de estupefacientes, situación que habría afectado su capacidad de comprender la criminalidad de sus actos, en un contexto que ya había derivado en dos internaciones clínicas previas".