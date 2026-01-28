Chano Charpentier desembarcó en TikTok: "Voy a contar la historia de..."
El líder de Tan Biónica abrió su cuenta oficial en TikTok y sorprendió al anunciar que revelará el detrás de escena y las historias ocultas, con anécdotas, reflexiones y un vínculo directo con sus fans. Mirá.
Chano Moreno Charpentier sumó una nueva vidriera para conectarse con su público. El líder de Tan Biónica abrió su cuenta oficial en TikTok y sorprendió al anunciar que la usará para ir mucho más allá de los videos virales: quiere contar, con tiempo y profundidad, el detrás de escena de sus canciones y las historias que inspiraron sus letras.
Fiel a su estilo frontal y con una cuota de humor, el músico se presentó en su primer video con una frase que rápidamente se viralizó entre sus fans: “Como si al mundo le hiciera falta me hice una cuenta de TikTok”. Sin embargo, enseguida aclaró que su intención no es replicar el contenido que ya comparte en otras redes. “Pero no va a ser como mis otras cuentas. Ya que la hice voy a darle un contenido más original”, adelantó.
En ese sentido, Chano explicó que no busca subirse a la lógica del consumo rápido. “Voy a compartir historias de las canciones, anécdotas, pero no en un minuto para que se haga viral”, señaló, y remarcó: “Sino que con cierta profundidad, desarrollo”. Además, anticipó que también hablará sobre otros momentos importantes de su camino artístico. “También de las grabaciones y de las cosas lindas que me pasaron con la música”, agregó.
La propuesta generó una respuesta inmediata entre sus seguidores. En pocas horas, la cuenta superó los 15,9 mil seguidores y ya suma dos videos publicados. “La cuenta es @ChanoTB en TikTok, como mis otras cuentas”, precisó el cantante, que también invitó a la participación del público: “Déjenme qué canciones quieren conocer en profundidad”.
De qué causa fue sobreseído Chano Charpentier
En diciembre de 2024, Chano Charpentier fue sobreseído en la causa judicial que le había iniciado su expareja, Militta Bora, por una denuncia de abuso sexual presentada en 2018. La resolución fue dictada por la Cámara del Crimen, que revocó el procesamiento que pesaba sobre el músico, quien había sido imputado sin prisión preventiva.
La relación entre ambos artistas había durado apenas dos meses en 2016 y terminó en medio de un fuerte conflicto mediático. Dos años más tarde, Bora realizó primero una denuncia civil en la Oficina de Violencia Doméstica y luego avanzó con una presentación penal junto a sus abogados, lo que derivó en la investigación judicial.
Al aire de TN, el periodista Rodrigo Alegre recordó que Charpentier había sido procesado con un embargo de 700 mil pesos, medida que fue apelada por su defensa. Finalmente, la Cámara resolvió el sobreseimiento por mayoría de votos.
Según explicó Alegre: "Los jueces consideraron que con los elementos reunidos no se logró acreditar el abuso sexual denunciado". Además, contó que "los informes del cuerpo interdisciplinario forense indicaron que, al momento en que habrían ocurrido los hechos, el músico se encontraba bajo los efectos de estupefacientes, situación que habría afectado su capacidad de comprender la criminalidad de sus actos, en un contexto que ya había derivado en dos internaciones clínicas previas".