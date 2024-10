Cómo es el departamento donde se instaló Roberto García Moritán tras separarse de Pampita

En América Noticias contaron que el ex de Pampita se instaló en uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires, el Hotel Faena de Puerto Madero, donde fue visto en varias ocasiones por la tarde y siempre a la misma hora, 19.30, en el sector del gimnasio realizando ejercicios físicos.

Incluso se mostraron imágenes del momento exacto en que Moritán hacía su rutina de ejercicios en máquina. En ese sentido, trascendió que se habría mudado a un departamento del primer piso del mencionado hotel.

“Varias personas confirmaron habérselo cruzado en los pasillos del área de departamentos que tiene este famoso y lujoso hotel porteño”, indicaron desde el noticiero de América Tv.

Y el cronista, presente en la puerta del exclusivo hotel, señaló: “Estuvo entrenando en el gimnasio del hotel en estos últimos tres días, siempre a las siete y media de la tarde. Es un punto lejano a su espacio de trabajo y su vivienda junto a Pampita, dando a entender que este sería su nuevo lugar de residencia”.

El lugar donde reside actualmente Moritán se trata de un loft de 64 metros cuadrados con todas las comodidades y espacios comunes que ofrece el hotel. Mirá las imágenes del interior del hotel donde se hospeda el ex de Pampita.

La terminante decisión de la hija de Roberto García Moritán en medio de la polémica con Pampita

Pampita y Roberto García Moritán continúan en el ojo de la tormenta por su escandalosa separación y este jueves la panelista Yanina Latorre contó un LAM, América Tv, una nueva interna en la familia del político.

En esta ocasión, se trata de su hija Delfina, fruto de su matrimonio con Milagros Brito, que se vio afectada por la cantidad de acusaciones que se realizaron contra su papá y tomó una drástica decisión.

"A la hija de él la están puteando de una manera... un horror. Estoy hablando de Delfina.Hace poco desfiló y se tuvo que sacar el apellido y le gritaban de todo: 'vos hija de...', 'desfilás gracias a Pampita'.Ella no desfiló por Pampita", aseguró Yanina.

Lo cierto es que hace un tiempo la joven comenzó a despegar en su carrera como modelo y actualmente se la puede ver desfilando para importantes marcas, además de haber formado parte recientemente de la Bafweek.

"A la nena no la podés putear. Le decían que era una desagradecida. Encima Delfina la quiere mucho a Pampita. La insultan y no tiene nada que ver con lo que hace el padre. No hay que meterse con ella", agregó la mujer de Diego Latorre.