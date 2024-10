La terminante decisión de la hija de Roberto García Moritán en medio de la polémica con Pampita

"A la hija de él la están puteando de una manera... un horror. Estoy hablando de Delfina. Hace poco desfiló y se tuvo que sacar el apellido y le gritaban de todo: 'vos hija de...', 'desfilás gracias a Pampita'. Ella no desfiló por Pampita", aseguró Yanina.

Embed

Lo cierto es que hace un tiempo la joven comenzó a despegar en su carrera como modelo y actualmente se la puede ver desfilando para importantes marcas, además de haber formado parte recientemente de la Bafweek.

"A la nena no la podés putear. Le decían que era una desagradecida. Encima Delfina la quiere mucho a Pampita. La insultan y no tiene nada que ver con lo que hace el padre. No hay que meterse con ella", agregó la mujer de Diego Latorre.

Roberto García Moritán y su hija

Milagros Brito rompió el silencio: los detalles del divorcio y cómo es su vínculo con Moritán

Roberto García Moritán se encuentra en el ojo de la tormenta por su escandalosa separación de Carolina Pampita Ardohain y las denuncias en su contra que se conocieron en los últimos días.

Lo cierto es que desde su cuenta en Instagram, quien rompió el silencio y salió a respaldarlo públicamente fue Milagros Brito, su ex pareja y madre de sus dos hijos mayores, Delfina y Santino.

La empresaria compartió un escrito desde sus historias en la red social y explicó: "Mi relación con Roberto fue siempre de mucho amor compañerismo y respeto".

milagros brito 2.jpg

"Nuestro divorcio en el 2006 fue de común acuerdo y no existió tal división de bienes", puntualizó Milagros Brito. Y dejó en claro: "Es importante para mí que se no se pongan palabras en mi nombre".

Y en cuanto a su vínculo con Moritán, señaló: "Juntos priorizamos por sobre todo a nuestros hijos y a seguir compartiendo la vida como familia".

"Él es una excelente persona, un hombre de bien y un gran papá", finalizó Milagros Brito, apoyando al padre de sus dos hijos en medio de su escandalosa separación de Pampita.