Cómo está Diana Arnopoulos, la mujer de Pico Mónaco, a una semana de dar a luz

Casados desde mediados de 2020, Pico Mónaco y Diana Arnopoulos pasaron por el registro civil en el país del norte en el mayor de los silencios, y tiempo después el ex tenista contaba por qué decidió no contarle a nadie sobre este momento tan especial: “Queríamos que fuese un momento privado, disfrutarlo nosotros dos sin estar pendientes de nada más. Por eso no le avisamos a nadie. Nadie sabía nada”.