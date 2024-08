Cómo fue el encuentro de Romina Uhrig y Alberto Fernández en Casa Rosada: los detalles

"Lo prometido es deuda: bomba del día con respecto a estas audiencias que tenía Alberto Fernández en su despacho con diversas señoritas", comenzó la información Guadalupe Vázquez.

"Había sido diputada entre 2019 y 2021, después se inclinó por el mundo del espectáculo y participó de dos realities, Gran Hermano y después el Bailando. Y la verdad que era mejor participante de reality que diputada porque como diputada no presentó ningún proyecto. Fue dos años encima en reemplazo de Fernando Espinoza", continuó.

Y puso en contexto ese momento: "Pero sí trascendió cuando conté en agosto de 2021 que había habido un brindis en la Quinta de Olivos en diciembre de 2020, cuando todavía había restricciones para las reuniones sociales. Hay fotos de ese brindis donde ella había faltado alegando riesgo de covid, que no quería contagiarse y entonces había pedido hacer la sesión remota el día anterior en diputados, el 29 de diciembre. Pero estaba físicamente en el brindis en la Quinta de Olivos el 30 de diciembre, que nos habían dicho que había sido al aire libre y después encontramos fotos que fue en lugar cerrado en el quincho de la Quinta de Olivos".

Sobre el final, la periodista reveló que fue Romina Uhrig quien se reunió cara a cara con Alberto Fernández en Casa Rosada durante dos horas.

"Hallazgo: miren quién tuvo una audiencia en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández el 30 de diciembre del 2020 de 143 minutos. De 12:12 del mediodía a 14:12. ¿Quién? Romina Uhrig. 143 minutos estuvo en una audiencia con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada. ¡Cuántas audiencias! Pensar que por ejemplo al padre de Solange Muse, Pablo Muse, nunca lo recibió porque no tenía tiempo. Cada uno sabe en qué ocupa su tiempo", concluyó la periodista sobre el encuentro entre la ex GH y el ex presidente.

romina uhrig.jpg

¡Enamoradísima! Romina Uhrig compartió su primera foto con Damián Avila

La ex Gran Hermano, Romina Uhrig, publicó este lunes su primera foto con su nuevo novio, el influencer Damián Avila, luego de haber blanqueado el vínculo el último sábado en el cumpleaños de Sabrina Cortez.

"Estoy muy bien, muy enamorada", había dicho Uhrig en un video del periodista Nicolás Peralta en el que se encontraba Avila a su lado. Acto seguido, su novio afirmó en esas imágenes: "Yo también estoy muy enamorado". Además, el video, que publicó Peralta, cerró con la dulce imagen de la parejita dándose un pico.

El modelo Damián Avila se hizo conocido por su participación en el ciclo Combate. Actualmente, el influencer trabaja en el programa que conduce Laurita Fernández en El Nueve.

Ahora, en sus historias de Instagram, la exdiputada subió una tierna foto con su chico al aire libre. En la imagen, Damián le está dando un beso en la mejilla a Romina.

¡Enamoradísimos!