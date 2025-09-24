Yanina Latorre reveló por qué Natalia Antolín decidió cortar su amistad con la China Suárez

Latorre también recordó el vínculo íntimo entre ambas: “Antolín la recibió mucho en su casa de Carmelo, hay un vínculo. La bancó, entonces vos no podés no ir cuando la declaran Ciudadana Ilustre. Los enojos de la China son, por ejemplo, cuando Natalia sube un reels de Pampita, y se ofende. Le presta ropa a Zaira (Nara) y se ofende”.

Finalmente, Yanina reveló un episodio que le habría molestado a Natalia: la China le habría mentido sobre su encuentro con Icardi en París, cuando él aún estaba en pareja con Wanda Nara. “Eso te grafica a la China como amiga, que ya no le quedó nadie. Sienten que no es generosa, que cuando no tenía un mango se la pasaba en Carmelo, Antolín le cuidaba los pibes”, lanzó.

Qué dijo Flor de la V sobre el faltazo de la China Suárez al homenaje de Natalia Antolín

Este miércoles, Flor de la V no ocultó su molestia con la China Suárez por no haber asistido al reconocimiento que recibió su amiga íntima, la diseñadora Natalia Antolín, quien fue declarada Ciudadana Ilustre por la Legislatura porteña en honor a su aporte a la industria de la moda.

"Acá hablamos de amistad, de cariño, de acompañar a una figura. Estaba Eva De Dominici, Cristina Pérez, estaban todas las modelos más importantes de la Argentina. Todas las mujeres que estaban en este evento lo hacían de corazón, lo hacían de gratitud", expresó la conductora durante su programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve), destacando la presencia de figuras relevantes que sí dijeron presente.

Durante la conversación en el estudio, Evelyn Von Brocke lanzó una pregunta que encendió el debate: "Si te enterás de que va la novia de su ex, con el que tenés un flor de litigio por tus hijos, ¿vas igual?". Flor, sin filtro, respondió con sarcasmo: "Siendo la China Suárez, que no le importa nada, hubiera ido".

Más adelante, en una entrevista con Sálvese quien pueda (América TV), Flor retomó el tema y se mostró desconcertada por la ausencia: "A mí me sorprende porque mucho decían que es amiga y comadre de Natalia Antolín. Hay una relación personal que con otras famosas no la tiene".

Finalmente, cuando el periodista Rodrigo Bar le preguntó si consideraba que, como amiga, la China debería haber estado en el homenaje, Flor no dudó: "Y sí, cómo no va a estar, obvio".