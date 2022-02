Cómo se conocieron Ricardo Fort y Gustavo Martínez.

gustavo-martinez.jpg

En una nota con Verónica Lozano, el entrenador físico recordó cómo fue que se conocieron con Ricardo.

"Fue en un bar. Unos amigo me habían dicho 'no reunimos en tal lugar, a tal hora' y nunca fueron. Apareció él y me dijo que iba a ir a otro lugar, que si lo podía acompañar. Lo acompañé y ahí nos conocimos", detalló Gustavo.

Fort quedó deslumbrado por un gesto que tuvo el preparador físico después de una fiesta. "Fuimos a desayunar con un grupo. Me levanté, agarré la tarjeta y dije 'pago yo'. Y eso lo movilizó porque estaba acostumbrado a otra cosa", rememoró.

"¿Cuándo nació el amor?", le preguntó Verónica. "Cuando me ve en el bar solo. Y, al otro día, me invitó a un concierto.... que era de una cantante española, que ahora no recuerdo", sentenció.

La fuerte declaración de Felipe Fort sobre la muerte de Gustavo Martínez

Felipe Fort, hijo del empresario Ricardo Fort, declaró ante la policía que Gustavo Martínez ya había amenazado con tirarse del balcón por un cuadro de depresión y angustia.

Según se detalla en el parte policial, uno de los hijos de Fort afirmó que el Martínez “hace días se encontraba deprimido en virtud que los mismos cumplirían mayoría de edad agregando que mencionaba querer arrojarse del balcón”.