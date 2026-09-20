Germán Kraus apuntó contra la televisión actual y fue lapidario con Gran Hermano: "No hay gente linda"

Y enumeró: “No solo lo que uno hacía: extraño los musicales, extraño los programas de humor”.

Germán Kraus cuestionó a los nuevos actores y habló de la crisis de las novelas

Kraus también puso el foco en la ficción argentina y consideró que el país perdió el lugar de referencia que supo tener internacionalmente.

“Brasil, los turcos, los mexicanos… todos nos pasaron el trapo porque dejamos de hacer el formato tradicional de telenovela. Se mezcló con una estética cinematográfica y se hace un cine a medio camino”, sostuvo.

Además, fue crítico con la manera de trabajar de algunos intérpretes de las nuevas generaciones y defendió el respeto por los guiones.

“Los actores nuevos dicen lo que se les ocurre. Acá los chicos dicen cualquier cosa y después el editor, que antes era un técnico, ahora es un director porque tiene que cortar toda la moranga que mandan”, expresó.

“Uno no es autor, uno es intérprete. Los chicos tienen que convencerse de eso. En busca de la naturalidad… ¿qué naturalidad?”, agregó.

Para ejemplificar la disciplina con la que se trabajaba años atrás, recordó una experiencia con la reconocida directora María Herminia Avellaneda.

“Me decía cuando yo quería cambiar una frase en los ensayos: ‘Kraus, corrígalo en el libreto y cuando grabamos me lo dice como está escrito’. Había un respeto absoluto por el autor”, recordó.

La tajante respuesta de Germán Kraus sobre Gran Hermano

Consultado sobre si aceptaría participar de un reality de encierro como Gran Hermano a cambio de una importante suma de dinero, Kraus fue categórico: “¡Ni loco!”.

“Ni loco… por varios motivos: ideológicamente no estoy de acuerdo y estéticamente tampoco. No me gusta la pantalla que tenemos”, explicó.

Y agregó sobre la exposición que implica un reality: “Que te vean haciendo la fila del baño, todas esas intimidades… eso ni pensar”.

Alejado actualmente de los estudios de televisión por decisión propia, Kraus mantiene su vínculo con el público desde el teatro. A los 81 años encabeza junto a Silvia Peyrou y Lupi Labuña la comedia Soy tu ángel.

El actor aseguró sentirse satisfecho con la carrera que construyó y destacó que, en esta etapa de su vida, encuentra una de sus mayores gratificaciones en el contacto directo con el público sobre las tablas.