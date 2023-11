Con Aníbal Lotocki preso, sin ahorros ni trabajo, su mujer confesó de qué vive

María José Favarón Carmen Barbieri - captura Mañanísima.jpg

En tanto, Carmen Barbieri ahondó en el inevitable vuelco que dio su vida, económicamente hablando, por lo que la mujer de Lotocki remarcó que "Antes de ser detenido, Aníbal ya no tenía permitido trabajar y yo tampoco porque estaba con él en la Clínica. Ahora estoy tratando de reacomodarme, de ver cómo sigo con mi vida en ese aspecto".

Asimismo, frente a la consulta de la conductora sobre si está viviendo de ahora, Favarón sorprendió con su respuesta. "No tengo ahorros, no. Ahora tengo en venta el auto, que de hecho lo tuve que mandar a pintar porque me lo escribieron todo. Pero también Aníbal tenía mucho equipamiento médico, tecnología de avanzada que no todos tienen y que ahora estoy alquilando", reveló.

Según ella, es gracias a esos alquileres que hoy puede pagar el alquiler la actual casa en la que vive y cubrir sus gastos diarios.

En la extensa charla con Carmen Barbieri, María José Favarón dejó polémicas declaraciones sobre la situación legal de su pareja, Aníbal Lotocki, quien está preso desde mediados de octubre en el penal de Ezeiza por la causa de la muerte del empresario Rodolfo Cristian Zárate.

"Cada uno tiene sus propias batallas y por algún motivo, estoy acá. Es algo que yo elegí hace muchísimos años, es mi decisión y sigo eligiendo estar acá. Creo firmemente en mi marido. La gente juzga mucho todo. No me puedo detener en eso", dijo la pareja del polémico cirujano. Y reafirmó: "Yo nunca cambié mi discurso, es el mismo relato apoyado en hechos y datos concretos. Siempre nos hemos defendido con ética y no basándonos en habladurías".

"Ustedes dicen que lo que Aníbal usa no hace bien pero yo estuve en un juicio oral donde se demostró que el producto que usaba estaba aprobado. Esto viene de un proceso que comenzó en 2014 y se debatió en 7 meses de juicio oral donde quedó demostrado que el producto no estaba vinculado a las afecciones de las pacientes", sostuvo sobre las denuncias en contra de Aníbal Lotocki.

En cuanto a las muertes de Silvina Luna y Mariano Caprarola, ex pacientes de su pareja, María José Favarón comentó: "Cuando Silvina Luna vino al consultorio en 2011, ya tenía cirugías previas. Es importante decir eso; no era la primera vez que se hacía una cirugía de glúteos. Ella se refirió como una paciente sana pero venía con un problema previo que jamás mencionó".

"Lo de Mariano es fuerte. Él fue paciente de Aníbal en algún momento pero vincular su muerte con eso me parece una irresponsabilidad tremenda porque él murió en un centro médico, durante una intervención urológica. No voy a permitir que se relacione una cosa con otra", añadió.

Asimismo, Favarón sostuvo que hay una campaña sucia en contra de Lotocki, y habló del "poder impresionante de los medios de comunicación", y volvió a manifestar su defensa sobre las prácticas que realizaba el cirujano dentro del consultorio.

"Yo tengo el producto. Yo y otro montón de famosos y gente que conozco. No tengo problemas de salud y también sé que hay otros médicos que lo usan. Los granulomas de los que hablan son procesos inflamatorios pero no es algo que cause enfermedad. Hay gente que los tiene por una inyección o por una intervención de otro tipo", aseguró María José Favarón.