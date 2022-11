Con una foto juntos en la cama, Jésica Cirio celebró los 8 años de matrimonio con Martín Insaurralde

Jésica Cirio y Martín Insaurralde en la cama - aniversario.jpg

"Felices 8 años de casados amor. Nada nos describe mejor 'Ama por siempre…. vive hoy'. Gracias por ser mi compañero, mi consejero, mi marido, y por ser un papá tan especial. Por demostrarme tu amor cada día. Sos la persona más especial que conocí. Amo que disfrutemos juntos la vida de la misma manera! TE AMO", le dedicó la rubia Martín Insaurralde más enamorada que nunca.

En tanto, el actual Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires no se quedó atrás y también saludó a su mujer y madre de su hijita desde la virtualidad. "¡8 años de casados! Agradezco a la vida por haberte cruzado en mi camino. Gracias por tu amor, por la familia que formamos y por acompañarme siempre. ¡Te amo Jésica Cirio!", saludó Insaurralde a su mujer con quien seguramente esta noche vivirán una celebración en familia.

Insaurralde posteo aniversario.jpg

La advertencia de Chloe, la hija de Jésica Cirio, que enloqueció a su papá Martín Insaurralde

Hace algún tiempo Jésica Cirio reconoció que creyó que era más fácil ser madre, que no llevaba tanto trabajo. Pero claro que la hija que tuvo junto a su marido, Martín Insaurralde, les cambió la vida a ambos. Ahora Chloe tiene 4 años y ya demuestra su personalidad. Y como toda nena, uno de los primeros juegos con los que fantasean los chicos es un reflejo de lo que ven en su casa: la conformación familiar.

Por eso, hace un tiempo la pequeña tuvo una simpática charla con sus padres donde les anunció que ya era grande y que se casaría con alguno de sus amiguitos, Benja o Franco, despertando la negativa de Insaurralde.

Jesica Cirio y familia BASE.jpg

"¿Con quién piensan que se va casar? ¿Con Papá, Franco o Benja?" disparó Jésica Cirio en el simpático video que compartió a través de sus redes sociales. "¿Cómo que te vas a ir a vivir a la casa de Franco?" se oye preguntar a Martín Insaurralde, e interviene la modelo consultando "¿Pero con quién te vas a casar?". Y la respuesta de Chloe no se hizo esperar: "Con Benja y con Franco...".

Pero la cosa no terminó ahí, porque Cirio repreguntó "¿Con los dos?", mientras la nena asiente con la cabeza. Y allí explicó "Estábamos jugando a los príncipes... yo ahora me caso, porque estamos jugando a los príncipes que se casan ahora. Yo soy grande y me voy a casar... El otro día me casé!!", aseguró la nena. Pero ante esta advertencia de Chloe, rápidamente se escucha "Vos no te casaste nada!!! Vos sólo con tu papá!!!" Pero Chloe responde un rotundo "¡NO!!".