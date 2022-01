La tremenda frase de Juariu sobre el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner

"¿Alguien vio en esta mesa la libreta de casamiento del civil de Stefy Rotiman y de Ricardo Montaner? ¿En algún lado la mostraron? ¿Alguien vio el casamiento por civil? Dicen que se casaron solamente en la ceremonia. No hubo casamiento por civil", expresó Adrián Pallares.

Rodrigo Lussich indicó que, tal vez, el hijo de Ricky Montaner y la actriz se unan legalmente en matrimonio en el exterior, donde residen. "A mí me da la sensación que se van a casar en Miami. La fiesta les salió más barata acá, pero, a la hora de los papeles, prefieren firmar la libreta en Miami", acotó el periodista.

En el cierre del programa, la periodista Maite Peñoñori confirmó que Ricky y Stefi no están oficialmente casados, pese a haber realizado una ceremonia religiosa mixta.

Sin embargo, la panelista aclaró que el cantante y la actriz iniciaron el pedido en Estados Unidos para asentar su unión en ese país. "El 27 de diciembre solicitaron en Estados Unidos el formulario para su unión, pero aún no están casados. Tiene un mes para llevar los papeles correspondientes con la firma de un juez y eso todavía no lo hicieron", sentenció.

La tajante opinión de Juariu sobre el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner

Tras el revuelo que se armó sobre la libreta del casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner, las redes explotaron.

La instagramer Juariu lanzó un comentario picante al respecto.

"Yo no entiendo si es que no hay chimentos o realmente les importa tanto que Stefi y Ricky no estén casados 'legalmente'", fue la opinión de la figura de MasterChef Celebrity.

Pese a la mirada de Juariu, Stefi y Ricky fueron tendencia tras la información que dieron al aire en Intrusos.