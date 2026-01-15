Las tiernas fotos de Alexis Mac Allister y Ailén Cova paseando con su hija Alaia por las calles de Liverpool

Algunas de las imágenes los muestran cruzando la calle, otras caminando de espaldas, perdiéndose en la perspectiva del barrio. Esa naturalidad fue justamente lo que más atrapó a los seguidores: la sensación de estar mirando una escena verdadera, sin poses ni artificios.

Semanas atrás, Mac Allister ya había conmovido al compartir una postal de una de sus mañanas junto a su hija. En la imagen se lo veía durmiendo boca abajo, con la beba recostada sobre su espalda y abrazando un peluche. El futbolista acompañó la foto con un mensaje simple y tierno: “Buen día para todos”, junto a emojis que reflejaban el clima de la escena. Ailén no tardó en reaccionar y reposteó la publicación con una frase que dejó en claro su emoción: “Completamente enamorada”.

Alaia nació el 22 de septiembre y, desde entonces, la rutina de la pareja cambió por completo en Liverpool. Días después del parto, compartieron una imagen muy especial tomada en uno de los partidos de Alexis: Ailén sostenía a su hija en la tribuna, celebrando un momento único en familia. La foto estuvo acompañada por una dedicatoria breve pero cargada de amor: “Primer partido, te amamos papá, el amuleto”.

Postales simples, lejos del ruido mediático, que confirman que el presente de Mac Allister y Cova se vive en clave familiar, con ternura, complicidad y mucha naturalidad.

Cómo reaccionó Camila Mayan tras el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Camila Mayan utilizó, tiempo atrás, sus redes sociales para expresar, sin palabras pero con mucha elocuencia, su reacción ante la reciente noticia de que su expareja, Alexis Mac Allister, fue padre junto a Ailén Cova, quien hasta no hace demasiado tiempo atrás fue parte de su círculo más íntimo.

La historia entre la influencer y el futbolista no tuvo un cierre en buenos términos. Su separación dejó heridas abiertas y una sensación de traición difícil de procesar. A partir de ese quiebre, Camila optó por llevar su reclamo a la Justicia, convencida de que le correspondía una compensación por los años que compartieron juntos. Sin embargo, el fallo no la favoreció.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister (1)

En su presentación judicial, la joven sostuvo que había hecho aportes significativos a la vida en común, tanto económicos como afectivos. Explicó además que había dejado su propio trabajo para acompañar la carrera del mediocampista, lo que implicó mudanzas, renuncias personales y una dedicación total a su pareja en pleno ascenso profesional.

El 23 de septiembre de 2025 se conoció la llegada de Alaia, la hija del campeón del mundo y su actual pareja, y fue entonces cuando Mayan decidió mostrar públicamente cómo transita este nuevo capítulo. Lejos de la polémica, eligió hacerlo desde la autenticidad: publicó en Instagram un video bailando junto a Guido Spadaffora, su compañero en Luzu TV y uno de sus grandes apoyos.

Aunque no dijo una sola palabra sobre el nacimiento, muchos interpretaron su posteo como una sutil declaración emocional. La elección del tema musical no pasó desapercibida: era una canción de Rihanna que habla de la liberación después de un desengaño amoroso. En uno de sus versos, la artista entona: “Se siente tan bien ser malo. No hay manera de que regrese. Ahora el dolor es por placer”.

Con ese gesto simbólico, Camila pareció dar señales de estar lista para cerrar una etapa difícil y apostar por su bienestar, transformando el dolor en una forma de empoderamiento personal.