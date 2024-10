Conmoción por el video de Cinthia Fernández en la cama que desató la peor de las teorías

“Claramente no me estoy sintiendo bien estos días. Tengo mucho dolor de estómago y ganas de vomitar. También estoy sufriendo migrañas muy fuertes y tomando ibuprofeno. Me destruyó el estómago”, comenzó explicando.

"Me siento fatal, ya me pusieron suero", detalló Cinthia tras confiar que sufre de gastritis nerviosa y que se había tomado varios comprimidos de ibuprofeno por la migraña que tenía, lo que le terminó aflorando su gastritis crónica.

"Así que acá estoy sobreviviendo", concluyó la mamá de Charis, Bella y Francesca, mientras que en otra historia virtual reveló que su pareja, Roberto Castillo, está haciéndole el aguante haciendo las veces de enfermero.

Cinthia Fernández Storie - tengo un hermoso enfermero.jpg

El mal momento de salud de Cinthia Fernández que causó preocupación

Actualmente Cinthia Fernández suele mostrarse muy activa en sus redes sociales y es por eso que en las últimas horas sus seguidores se preocuparon y encendieron las alarmas al ver que la mediática no estaba subiendo contenido.

Consciente de la situación, Cinthia decidió compartir un video donde se podía ver que no se encontraba en un buen estado y dio detalles del mal momento que estaba atravesando por un problema de salud.

“Claramente no me estaría sintiendo bien estos días. Tengo mucho dolor de estómago y ganas de vomitar. Ando con migrañas muy fuertes, me duele mucho la cabeza y estoy meta tomando ibuprofeno. Me hizo mier… el estómago", explicó la panelista en el video.

En el mismo, pidió perdón a sus seguidores y aclaró: "No puedo más. No sé si tengo tantas ganas de subir algo por acá. No me siento bien, voy a estar desaparecida. Bye”.

Finalmente, horas más tarde la panelista se reportó luego de su paso por un centro médico y público una imagen de su brazo con una cinta y un algodón. “Gastritis….suero”, escribió exponiendo el diagnóstico que recibió.