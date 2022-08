Conocé a Fernanda, la nueva la pareja de Piñón Fijo, tras separarse de la madre de Sol y Jeremías

A raíz del escándalo se supo que Piñón estaba separado de Karina Suárez, la madre de Sol y Jeremías Gómez, y que ahora está en pareja con Fernanda.

"Es una relación largo tiempo", contó Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo. "Lo que me cuentan es que Piñón estuvo muy enfermo, al borde de la muerte en medio de la pandemia", sumó la periodista que reveló que el noviazgo tiene un buen tiempo y Fernanda siempre estuvo a su lado.

"Mucha gente que estaba alrededor de él pensaba que ya no se iba a recuperar de esa situación. De a poco ahora está saliendo del cáncer", sumaron desde el programa y aseguraron que los hijos del animador estaban al tanto del romance de su padre.

Qué dijo Adrián Suar tras las acusaciones de los hijos de Piñón Fijo

En los últimos días, Fabián Gómez, más conocido como Piñón Fijo, quedó envuelto en un escándalo. Todo se generó por un posteo en Instagram, donde decía que no lo dejaban ver a su nieta, Luna. "Mi loquita hermosa, nos volvemos a ver y disfrutaré de tus abrazos. #derechodenietos #derechodeabuelos", manifestó en dicha publicación.

Este lunes, su hija, Sol, también le respondió por medio de las redes: "Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vida después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner un límite a las humillaciones crónicas desde 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento. Jamás le prohibí ver a los nietos".

Después de escándalo que se armó en torno a Piñón Fijo, Ángel de Brito le preguntó a Adrián Suar, que estuvo en un móvil con LAM, sobre el caso que involucra a una de las figuras de El Trece.

El gerente de programación del canal de Constitución fue claro al referirse al tema. "Me fui enterando hoy un poco, pero no estoy muy empapado. No tengo idea qué fue lo que pasó", sostuvo.

"Los hijos lo denuncian por maltrato. Para una figura pública es una denuncia muy fuerte... más cuando los hijos son públicos. Para una figura, y más para alguien del rubro infantil, puede traer muchas complicaciones", explicó Ángel de Brito.

"Sí, seguro. La verdad es que no sabía que los hijos habían hecho una denuncia pública", comentó Suar. "Sí, en las redes", aclaró el conductor.

Por último, el gerente de programación de El Trece se mostro cauto y advirtió que es "una persona muy querida" en quienes forman parte de la señal.