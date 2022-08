Qué dijo Adrián Suar tras las acusaciones de los hijos de Piñón Fijo

image.png

Adrián Suar habló de la acusación que enfrenta Piñón Fijo

Después de escándalo que se armó en torno a Piñón Fijo, Ángel de Brito le preguntó a Adrián Suar, que estuvo en un móvil con LAM, sobre el caso que involucra a una de las figuras de El Trece.

El gerente de programación del canal de Constitución fue claro al referirse al tema. "Me fui enterando hoy un poco, pero no estoy muy empapado. No tengo idea qué fue lo que pasó", sostuvo.

"Los hijos lo denuncian por maltrato. Para una figura pública es una denuncia muy fuerte... más cuando los hijos son públicos. Para una figura, y más para alguien del rubro infantil, puede traer muchas complicaciones", explicó Ángel de Brito.

"Sí, seguro. La verdad es que no sabía que los hijos habían hecho una denuncia pública", comentó Suar. "Sí, en las redes", aclaró el conductor.

Por último, el gerente de programación de El Trece se mostro cauto y advirtió que es "una persona muy querida" en quienes forman parte de la señal de aire.