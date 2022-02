Conocé a Galo, el hijo actor de 21 de Andrea Politti

En tanto, en lo que al amor se refiere, el hijo de Andrea Politti reconoció que está abierto a enamorarse si bien hasta el momento sólo ha tenido relaciones cortas, llevando incluso a sus novias a la casa familiar. “Yo soy un romántico, y la verdad es que siempre encaro con toda. Tenía bastante esperanza, pero me falta madurez”, explicó el Galo.

galo hijo politti 1.jpg Hoy Galo tiene 21 años y su pasión camina entre la actuación, la música y la fotografía.

Claro que al momento de hablar de su madre, la definió como una gran mujer que tiene mucho amor por su trabajo, así como un tanto intensa con él. Y ya hacia el final de la charla y volviendo a su amor por la actuación, mencionó a sus actuales referentes. “Admiro mucho a Peter Lanzani y Joaquín Furriel, sobre todo, el trabajo que hicieron en El Reino. Me parecen genios. Hay un montón más, no son los únicos. Pero me sacó la galera. Son mis favoritos. Modelos a seguir”, resumió.