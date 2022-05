Conocé a Rusherking, el músico que enamoró a China Suárez y tuvo un polémico noviazgo con María Becerra

A Rusherking se lo vio besando el cuello a la ex de Benjamín Vicuña en una celebración que se llevó a cabo tras los premios Martín Fierro 2022.

maria becerra 4.jpg

¿Quién es Rusherking, el nuevo novio de China Suárez?

Con millones de oyentes mensuales en Spotify, Rusherking se ha posicionado como uno de los referentes de la música urbana en Argentina, en la sintonía de Tiago PZK, Duki, Lit Killah, Trueno, Cazzu y Nicki Nicole, entre otros.

Nacido en Santiago del Estero, Thomas Nicolás Tobar (”Rusherking”) tiene 20 años. El año pasado lanzó su gira “Loba tour”, con la que recorrió el país en más de 20 shows y localidades agotadas.

De hecho, el próximo 4 de junio se presentará por primera vez nada menos que en el Estadio Luna Park.

En marzo de 2021 publicó Además de mí remix, un tema que hasta hoy es su más grande hit y contó con la colaboración de Tiago PZK, KHEA, Duki, Lit Killah y su ex María Becerra.

china suarez.jpg

¿Cuál es el verdadero nombre de Rusherking?

Es Thomas Nicolás Tobar, tal como figura en su DNI. Vivió hasta los 17 años en La Banda, Santiago del Estero, desde donde se mudó a Buenos Aires.

“Calles de tierra, muy pocas luces. Muy poca gente y muy poco transitado. Pero un hermoso barrio, tengo muchos recuerdos de jugar a la pelota con mis amigos”, contó el joven en una entrevista con diario La Capital.

¿Qué significa Rusherking? Su nombre artístico, Rusherking, tiene su origen en una palabra muy conocida del videojuego Counter Strike.

“Viene por los jueguitos. De chiquito jugaba al Counter Strike, y me decían Rusher todo el tiempo, me quedó en la cabeza, y en la primera competencia de freestyle en la que me anoté, me puse Rusher. Se usa en todos los juegos el término, pero yo me lo puse por el Counter, es cuando vas rápido a la jugada, cuando comprás el arma y vas a matar a todos. Eso es un Rusher, y después le agregué el King”, confirmó el trapero.

Rusherking es fanático de Daddy Yankee, Wisin & Yandel y Don Omar.