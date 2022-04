María Becerra manifestó su dolor por la separación con Rusherking en PH

"Para mi es súper bonito terminar bien con un ex, llevarse bien, porque son personas con la que has sido feliz, y creo que es lo ideal. Pero me ha pasado de terminar bien, y súper mal. Siento que el tiempo todo lo cura. En mí está la meta de, del día de mañana, poder ser buenos amigos (con Rusherking), poder compartir un café, porque le tengo mucho cariño", dijo Becerra.