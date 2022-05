Contundente declaración de Zaira Nara sobre su separación de Jakov Von Plessen: "Hay temas familiares que..."

Zaira Nara captura.jpg Zaira Nara le aseguró a Intrusos (América TV) que no está separada de Jakov Von Plessen, a pesar de los intensos rumores.

"¿Estás separada?" preguntó directo Alejandro Guatti y Zaira Nara respondió con la misma contundencia: "No... Se habla mucho, y yo estoy en un momento de mi vida -ya hace un tiempo- en el que prefiero que mi familia (los chicos y Jako) quede como un poco resguardada más allá de que se hable todo lo que se habla". En tanto, sobre su proceder cada vez que surge algún trascendido aseguró que prefiere "No opinar y si se dice algo demasiado enorme y no me aguanto, respondo para que la bola no se haga mayor".

En tanto, sobre cómo la afectó todo esto que se comenta en la tv, Zaira explicó: "Cuando algo me lastima o excede un poco lo que puedo tolerar, trato de evitarlo". Y sobre la realidad de su crisis con Jakob Von Plessen, la morocha concluyó declarando "No me quiero hacer ni siquiera la misteriosa. Me parece que hay temas familiares que está bueno que queden en la familia y no salir a ventilar todo, solo porque uno trabaja en los medios. Un poco mi vida, la trato de cuidar de la manera que puedo, pero sobre todo para resguardar a los chicos, que son re chiquitos".

Zaira Nara estaría separada y ¿con nuevo novio?

En medio de los rumores de crisis y separación con Jakob Von Plessen, Zaira Nara y Facundo Pieres estarían comenzando un romance, revelaron en LAM (América TV) a mediados de abril pasado.

“Se conocieron en un asado”, comenzó diciendo Yanina Latorre en referencia a la mamá de Malaika y Viggo y el polista. “Facundo Pieres estuvo de novio Paula Chaves (íntima amiga de Zaira). Ella estuvo en Miami creo que en marzo pasado y se vieron. Él no la muestra públicamente a ella públicamente todavía”, agregó.

Zaira Nara, Facundo Pieres.jpg Zaira Nara estaría separada y ¿con nuevo novio?

Por otro lado, Pía Shaw señaló que le escribió a Zaira Nara que sabía que había estado en Miami con Facundo Pieres en un asado y la conductora se lo negó. "No fui a ningún asado. Nada que ver", dijo.

"No voy a salir a desmentir cada cosa que dicen pero esto es una falta de respeto a mi familia. Por favor, que desmientan esto. Lo niego totalmente", dijo Zaira en su mensaje a Pía Shaw.