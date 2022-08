Contundente: Jorge Rial y la verdad sobre su romance con Mariana Brey

A todos les sorprendió la reacción de Jorge Rial, quien le escribió: “¿De qué trabajás?”. En un gracioso ida y vuelta, ella le respondió “Soy influencer, Jorge Rial. ¿Cuenta como trabajo? Ja, ja, ja”.

Cuando se volvieron a encontrar en el piso de C5N, Damián Rojo les salió al cruce y les consultó a sus compañeros: "Quiero que aclaren la situación”. Sin esquivar las balas, Rial respondió muy tranquilo. "Sábado. Estaba viendo Instagram. Y ella pone una foto haciendo... nada. Entonces me acuerdo de la famosa frase de ella: '¿De qué trabajas?'. Veo esta foto y le pongo '¿De qué trabajas?'. Y se armó un quilombo", señaló el papá de More y Rocío.

Y Brey tampoco se quedó callada: “Yo te contesté rápido... cómo les gusta armar quilombo. Para mí que había escasez de noticias el fin de semana y se agarraron de esto...”, le dijo Mariana a Jorge.

En una nota para Mitre Live, la hija del periodista, More Rial, se sumó al tren de rumores y se refirió a los rumores de su padre y Brey: “¿Esa no tenía marido?", lanzó la joven, luego de que Juan Etchegoyen le consulte por el presunto romance entre su padre y la panelista. "No la conozco y que haga lo que él quiera”, dijo.

Romina Pereiro confesó si está en pareja tras divorciarse de Jorge Rial

Llegó el fin del amor entre Jorge Rial y Romina Pereiro, quienes se habían casado en 2019, y en junio de este año se divorciaron legalmente, información que confirmó Ángel de Brito en LAM.

A través de una consulta de sus seguidores de Instagram, la nutricionista respondió con sinceridad a un usuario que quiso saber si tiene novio y si le gustaría que le pasara su teléfono, con la intención de tener una cita.

Cabe recordar que en marzo de este año, Jorge Rial confirmó públicamente que se separó de Romina Pereiro: "Efectivamente estamos separados con Romina... fue una decisión tomada por los dos... a veces el amor no alcanza, sobre todo en un año como el anterior, donde la pandemia me partió física y psicológicamente", dijo el ex Intrusos al dar la noticia.