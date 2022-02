Contundentes versiones de embarazo de Nicole Neumann: "Tuvo tres..."

“Fueron tres veces de la mano con él y evidentemente la búsqueda está”, aseguró, sobre las citas que la pareja habría tenido con los especialistas para cumplir su sueño de ser padres.

Carmen Barbieri sobre la descompostura de Nicole Neumann: "Ojalá esté embarazada"

Después de la descompensación de Nicole Neumann en las grabaciones de Los 8 escalones del millón (El Trece) durante las grabaciones de este miércoles, hoy su compañera Carmen Barbieri relató el minuto a minuto de cómo sucedió todo y deslizó su pícaro deseo de que ojalá esté embarazada.

Desde su programa Mañanísima (Ciudad Magazine), la mamá de Fede Bal relató de manera pormenorizada que ayer cuando estaban por comenzar las grabaciones del segundo programa de día, donde ella pregunta sobre espectáculos y la modelo sobre moda y medio ambiente, la vio diferente. "Yo la vi distinta de movida. Porque ella llega y siempre saluda a los participantes, se saca fotos, charla con ellos. Ayer llegó y se fue directo a la silla. Fue un poco raro eso", comenzó explicando Barbieri.

E inmediatamente agregó que "En un momento llamó a los asistentes y les dijo "llévenme antes de que me desmaye". Ahí nos quedamos todos, porque fue un momento tenso. Pasaron medio corriendo y después lo vimos al médico. Hubo un rato de espera y después se decidió grabar sin ella".

Y como para detallar más sobre el malestar de Nicole Neumann, conto "Yo me quedé ahí en el estudio, pero mi asistente Penka fue a la zona de los camarines y escuchó lo que decía Nicole en el suyo. Ella decía 'Me siento rara', 'No sé lo que tengo', 'Es un malestar general', 'Nunca tuve una cosa así ni me sentí de esta forma'. Le tuvieron que dar aire, la estabilizaron y la mandaron a la casa", tras lo cual deslizó "Ojalá que esté embarazada, porque ella quiere y porque yo tengo ese fuerte deseo. No sé, me dan ganas. Yo la veo muy enamorada", haciendo referencia a un posible embarazo de su actual pareja, Manu Urcera.