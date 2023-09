Coscu apuntó picante contra Lali Espósito, Nicki Nicole, La Joaqui y María Becerra: "Caretas"

"A mí no me gusta el puterío, yo no vivo del puterío", remarcó Coscu con su habitual estilo. Sobre Nicki Nicole, comentó: "Me cruce a Nicki Nicole, después de eso y cuando había dicho que el tema me gustaba, pero no me gustaba lo de la ardillita, también se enojó, estaba enojada, no me quiso ni saludar, después me saludó medio de forma forzada pero esto no termina acá”.

Y se refirió al cantante mexicano Peso Pluma, quien recientemente fue vinculado sentimentalmente a ella: “Peso Pluma dice 'sos bebé' y nos hace cagar de risa a todos porque acá en Argentina nadie dice sos bebé, es medio raro, la palabra, la frase y yo no me puedo reír porque soy de la escena, soy un tipo serio, no me puedo reir del sos bebé. Si te ofendió te pedì disculpas, ok. No las aceptaste porque ni la leíste, ni te importó".

“Me hubiera encantado que nos juntemos y hacer una reacción, después me di cuenta que por ahí vos querías hacer la reacción, pero no te querías juntar conmigo, querías solo hacer la reacción, y bueno ahí está. Cuando te necesitan, te llaman te atienden, hablamos dos horas pero después no existís. Si ustedes van a ser así, está perfecto", siguió picante.

“A mi lo que me sorprende es que una persona que conoces hace cuatro años, se va a las nubes se pega con todo, está re pegada y se olvida de todo, no sos nadie. Eso es caretaje”, puntualizó Coscu.

Y pasó a responderle a La Joaqui: “Sintió o pensó o le dijeron que yo había hecho historias en contra de Got Talent Argentina (Telefe) porque para mí ella no puede ser jurado. Empezó a bardearme y me mandó audios muy picantes como ‘Por eso a vos nadie te banca en la escena; tenés todas las red flags (banderas rojas, todo lo que está mal) que un hombre puede tener; sos un mala leche’. Y a mí me re dolió porque yo nunca me metí con ella”.

“Nunca fue con vos, y saltaste, y me batiste todas las que pensabas de mí, porque ya las pensabas. Nunca me las dijiste porque estaba todo piola y te convenía que estuviera todo piola conmigo. Así es últimamente esta escena”, contestó.

Y sostuvo que Lali Espósito se enojó con él por no incluirla en su top five de artistas femeninas del país. "Personalmente para mi no está, es mi gusto musical, no te podes ofender. Me habló y cuando respondí, ignorado. Lo más importante es que no haya caretaje, yo también tengo muchas cosas para decir", explicó.

María Becerra cruzó con todo a Coscu, quien dudó de la autoría de su último hit: "No entiendo por qué..."

María Becerra lanzó el videoclip del tema Corazón vacío y sorpresivamente Coscu puso en duda si ella había sido la autora de la canción en una de sus transmisiones en vivo.

"Nos contestaría María Becerra si nosotros preguntamos abiertamente quién lo escribió? No mientas, ¿lo escribiste vos? Si lo escribiste vos, sos buenísima. Si no lo escribiste vos, sos buenísima igual", indicó el youtuber.

Al enterarse de esto, la cantante le respondió a Martín Pérez Disalvo, como es su nombre, desde su cuenta de Twitter, mencionándolo a él de manera directa.

“Contestó públicamente porque que preguntó si la barra ‘yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que...’ la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre XROSS y yo”, precisó la artista.

Y agregó: “No entiendo por qué aún les sorprende o dudan si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”.

Ante la polémica que se instaló por su comentario, Coscu hizo su descargo: "María tiene mil barras buenas y siempre las destaque, pero está en particular me hizo acordar a lit killah y dije que pudo haberla escrito el, y después miro a la cámara y jodo, pero para que la reacción sea más divertida".

Y aclaró: "Nunca pensé en ofenderla, porque de verdad siempre digo que es mi artista favorita. No puedo creer lo que escalo esto, siempre dije que maría es mi artista favorita, se que escribe como una bestia, simplemente me sonó a litkillah, me hizo acordar a él y quise meterle onda a la reacción".

"Si se malinterpretó pido disculpas a todo su fandom y sobre todo a ella. Que es una artista que admiro desde antes que saque su primer tema y que siempre apoye y apoyare. Porque la vi crecer desde 0", remarcó el youtuber.

Y cerró: "Por favor gente, es solo ver todas mis reacciones a Mari, pongan algún clip en los comentarios de HIGH, de CÁZAME, de MARTE. Temas que literal puse como número 1 de mis playlist. No dudo del talento ni de la capacidad de María, tengo post en twitter y instagram defendiéndola del hateo. Yo soy y seré siempre fan de ella".