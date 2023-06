Costa se emocionó al recordar la relación con sus padres y reveló cómo les habló de su identidad

"Yo lo conté muchas veces pero mi mamá estaba separada, tenía un hijo de 13 años, era sola, laburante y un día en la parada de un colectivo conoce a un señor que era mi papá. Él se baja del colectivo porque la ve, y le gusta. Eso fue el 16 de octubre, el 17 era el cumpleaños del mejor amigo de mi papá y él cita a mi vieja al día siguiente. Año '76. Le dijo 'mañana nos vemos', pero mi mamá cuando llego a su casa estaba su ex marido. Ella no se podía ir corriendo", detalló sobre como se conocieron sus padres.

"Pero fue, tardo tres horas en llegar, mi papá esperó y estuvieron juntos hasta que él se murió. Así empezó su historia de amor", señaló.

Embed

Y luego, muy conmovida, Costa habló con Fer sobre un dibujo que le hizo su papá en aquellos años que decidió abandonar su Córdoba natal.

"Ellos nunca me hicieron un desprecio pero yo sentía que tenía que irme con mi música a otra parte. Mi viejo era muy complicado, mi mamá hacia lo que podía con ese hombre, y yo decido venirme para acá", sumó.

"Cuando llega ese momento de hablar de la sexualidad, que no era como ahora... te hablo del año '99 en Córdoba, y mi papá que era el más homofóbico de todos me hizo este dibujito. Le preguté que era y me dijo '1000 es mi rechazo y nada de lo que yo soy es lo que yo quiero que seas. Un millón es que sos mi hijo y yo siempre te voy a amar', y eso es lo bonito", cerró, completamente quebrada.

image.png

Costa fue lapidaria con Jey Mammon al referirse a la denuncia de abuso en su contra: "Me pregunto por qué no se calla"

La denuncia de abuso de Lucas Benvenuto a Jey Mammon generó todo tipo de repercusiones en el ambiente artístico, y ante la mediatización del caso muchos famosos opinaron, como el caso de la humorista Costa, quien fue lapidaria con el ex conductor de Telefe, en una entrevista con Intrusos (América TV).

"Me pregunto por qué no se calla, por que no deja de revictimizar a Lucas. Hay algo terrible que está haciendo, y lo digo con todo el dolor del mundo porque una lo ha querido mucho, y es ponerse a hablar de la víctima", comenzó la artista, haciendo referencia a la reciente entrevista que Mammon tuvo con Baby Etchecopar para A24.

Embed

"Ponele, ponele, que algún mundo muy lejano, Lucas no haya sido su víctima. ¿No tenés empatía por un chico que fue abusado desde los 4 años, que seguramente está roto por dentro y lo único que tiene es dolor? Si alguna vez amaste a esa persona, callate la boca", sumó, tajante.

"Él no tendría que hablar, le tendría que haber respondido a la justicia en su momento. Pero bueno, tuvo la suerte que le cayó en pandemia, suerte para él", aseguró, irónica.

Luego, Costa dijo "yo de lo único que puedo hablar es de que hay que cuidar a Lucas, es un chico que está muy dolido, y siento que poca gente se pone en su lugar. Hay algo de lo que Jey no es consciente y es que él cometió un delito, y el tiene normalizado eso".

"Lo que uno hace en la vida tiene consecuencias, y si el cometió un delito tiene que tener sus consecuencias. Yo no creo de verdad que Lucas termine de repararse, pero sí hay que tener respeto por su dolor", cerró, muy dura contra Jey Mammon.